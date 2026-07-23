Es wird deutlich wärmer in der kommenden Woche, so Meteorologe Dominik Jung. Doch eine echte Hitzewelle dürfte noch auf sich warten lassen.

Nach zwei Hitzewellen in den vergangenen Wochen haben sich die Temperaturen in Hamburg mittlerweile im eher frühlingshaften Bereich eingependelt: 18 bis 20 Grad, dazu ein frischer Wind – nicht unbedingt das, was man sich unter Hochsommer vorstellt. Doch schon bald dürfte das Thermometer wieder deutlich nach oben gehen – kündigt sich eine neue Hitzewelle an?

30 Grad meldet das Portal Weather.com für nächste Woche, Wetter.com sagte vorübergehend sogar 33 Grad vorher. Rollt die dritte Hitzewelle dieses Sommers auf Hamburg zu? Die MOPO hat den Meteorologen Dominik Jung gefragt. Der sieht die Entwicklung zwar weniger aufregend – aber durchaus vielversprechend.

Meteorologe erwartet für Hamburg „angenehmes Hochsommerwetter“

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„Von einer Hitzewelle spricht man üblicherweise erst bei mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Höchstwerten von 30 Grad oder mehr“, stellt der Inhaber des Wetterdienstes „Q.met“ klar. „Dieses Kriterium wird in Hamburg bis zum Monatsende nach aktuellem Stand nicht erreicht.“

In den kommenden Tagen bleibe Hamburg bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad „deutlich vom Hitzegeschehen entfernt“. Am Samstag seien rund 26 Grad zu erwarten. Danach würden sich die Werte auf 23 bis 27 Grad einpendeln. „Das ist angenehmes Hochsommerwetter, aber weit entfernt von den Kriterien einer Hitzewelle“, so der Meteorologe.

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Anfang August könnte es wieder heiß werden

Interessant werde aber der Zeitraum vom 1. bis 5. August. „Über der Iberischen Halbinsel und Frankreich baut sich in den Modellrechnungen erneut eine kräftige Hitzeglocke auf“, so Jung. Ob und wie weit diese Warmluft nach Norden ausgreife, sei so weit im Voraus aber noch nicht abzusehen. Modellrechnungen, bei denen unterschiedliche Ausgangswerte zugrunde gelegt werden, würden für Hamburg Anfang August „eine sehr breite Streuung von rund 22 bis über 33 Grad“ anzeigen.

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„Die Wahrscheinlichkeit für eine echte, mehrtägige Hitzewelle in Hamburg schätze ich aktuell auf deutlich unter 50 Prozent“, so Jung. „Belastbar wird die Aussage erst ab etwa dem 27. Juli.“

Dass Hamburg richtige Backofen-Temperaturen eher selten abbekommt, liegt dem Experten zufolge zum einen daran, dass die heiße Luft aus Südwesteuropa auf dem Weg nach Norden an Substanz verliere. Dazu komme die Nähe zu Nord- und Ostsee, die starke Temperaturanstiege generell dämpfe. „Hitzewellen fallen im Norden deshalb in der Regel kürzer und ein bis drei Grad schwächer aus als am Oberrhein oder in Ostdeutschland“, erklärt Jung.