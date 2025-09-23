30.000 Euro pro Kilo! Drogenbande kassiert in Hamburg ab – dritter Mann angeklagt

Dritter Kopf einer Drogenbande angeklagt: Er muss sich wegen bandenmäßigen Drogenhandels in größerem Stil vor dem Landgericht verantworten.

Der Angeklagte J.C. soll mit den bereits Verurteilten X. und H.C. im Frühjahr 2020 42 Kilogramm Kokain gekauft und pro Kilo für mindestens 30.000 Euro weiterverkauft haben.

Der Verurteilte X. kaufte das Kokain von verschiedenen Lieferanten an und koordinierte die Anlieferungen. Der verurteilte H.C. und sein angeklagter Bruder J.C. sollen das Rauschgift entgegengenommen, verarbeitet, portioniert, verpackt und dann weiterverkauft haben. Das Kokain sollen sie größtenteils in einer Wohnung am Lokstedter Steindamm weiterverarbeitet haben.

Der Prozess findet am Dienstag, den 23. September 2025 um 14.30 Uhr vor dem Landgericht Hamburg statt. (mp)