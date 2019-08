29-Jähriger angeklagt: Schlüsseldienst zockte Kunden mit Wucherpreisen ab

St. Georg -

Wer im Notfall einen Schlüsseldienst beauftragt, muss in der Regel tief in die Tasche greifen. In St. Georg steht der Chef einer solchen Firma vor Gericht, weil er seine Kunden abgezockt und ihnen gedroht haben soll, wenn sie die Summe nicht zahlen.



Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, in insgesamt vier Fällen Kunden, die den Notdienst seiner Firma in Anspruch genommen hatten, überhöhte Rechnungen ausgestellt zu haben. Als die Kunden daraufhin die Zahlung verweigerten, soll er ihnen damit gedroht haben, die gerade erst eingebauten neuen Türschlösser wieder auszubauen oder ihnen anderweitig Ärger zu bereiten.



Aus Angst beglichen alle Kunden zunächst ihre Rechnungen und erstatteten anschließend Anzeige.



Am Dienstag muss sich der Unternehmer wegen Erpressung vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.