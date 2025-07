280 Euro für Schulranzen!? Hier gibt‘s sie kostenlos für Familien mit wenig Geld

Für Jungs den Grünen mit dem Dino darauf, für Mädchen der rosafarbene mit dem Einhorn. Bei Schulranzen werden gern Klischees bedient, und dann sind sie auch noch wahnsinnig teuer geworden. Als Set mit Sporttasche und Federmäppchen fallen da 190 bis 270 Euro an. Eine tolle soziale Aktion sorgt jetzt dafür, dass auch Kinder von Menschen, die sich das absolut nicht leisten können, einen neuen Ranzen bekommen.

„Ein gelungener Schulstart darf keine Frage des Einkommens sein“, sagt Mario Reimer, Projektleiter der Möbelkiste in Dehnhaide. Der soziale Träger einfal hat jetzt beim Sommerfest 120 neue Ranzen und ebenso viele gefüllte Schultüten an Familien ausgegeben, die über wenig Geld verfügen und auf Sozialleistungen angewiesen sind.

„Wir konnten so ziemlich jedem Kind seinen Wunschranzen geben“, freut sich Karen Risse von einfal. „Die Jungs waren begeistert von neongrün, die Mädchen mögen blau-rosa.“ Der soziale Träger hat beim Sommerfest in der Möbelkiste in Barmbek-Süd jetzt 120 nagelneue Ranzen mit Sporttasche, Federmäppchen, Trinkflasche und mehr kostenlos an Kinder ausgegeben, die in diesem Jahr eingeschult werden. Bedingung war, dass ihre Eltern die Bedürftigkeit nachweisen.

Schulranzen: Geschenk für Kinder zum Schulstart

Gefüllt waren die Ranzen bei der Möbelkiste mit lauter Utensilien für die Schule, wie Tuschkasten, Blöcke und Stifte. Da Ranzen mittlerweile zwischen 180 bis 280 Euro kosten, eine sehr große Spende pro Kind. Sie wurde durch die großzügige Unterstützung der Stiftung Kinderjahre und der Hans & Gretchen Tiedje-Stiftung ermöglicht. Außerdem durch zahlreiche private Sachspenden sowie Unterstützung sozialer Einrichtungen und vieler helfender Hände.

Das könnte Sie auch interessieren: Schulhafen – eine Volkshochschule der ganz besonderen Art

Diese Aktion ist zwar abgeschlossen, aber es gibt noch mehr schöne Ranzen: „Wir können auch jetzt noch Familien helfen, einen Ranzen mit Schulsachen zu bekommen“, so Risse – „diese sind nicht neu, aber neuwertig“. Denn einfal und auch andere Organisationen bekommen hochwertige gebrauchte Schultaschen über Hanseatic Help. Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 1500 Kindern einen fairen Schulstart zu ermöglichen, indem sie ihnen Ranzen und Material kostenlos zur Verfügung stellt.

Interessierte können sich an die Möbelkiste (Dehnhaide 139-145) wenden oder per Mail an aktion@einfal.de. Nötig ist ein Nachweis der Bedürftigkeit (Bürgergeld, Wohngeld, Asylleistungen oder andere). Auch andere Organisationen machen bei der Aktion mit, ebenso können Familien sich direkt bei hanseatic help melden. Sie müssen nur über den Helpstore einen Termin buchen. „Die Aktion läuft noch die gesamten Sommerferien bis zum Schulstart“, versichert Michael Wopperer von hanseatic help.