Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen. Die Weltwirtschaft ächzt unter den Folgen des Krieges. Und jeder einzelne Bürger spürt die hohen Energie- und Verbraucherkosten täglich im Geldbeutel. Kurz: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist eine Katastrophe für jeden. Na ja, fast für jeden. Für den einen oder anderen gewissenlosen Geschäftemacher nicht. Die ganze Ölbranche – nicht nur in Deutschland – hat sich ungläubig die Augen gerieben, als jetzt der 31-jährige Hamburger Christopher Eppinger der renommierten „Financial Times“ (FT) freimütig davon berichtete, er habe zwischen 2022 und 2025 aller Embargos und Sanktionen zum Trotz in großem Stil mit russischem Öl gehandelt und dabei so richtig abgesahnt. Runde 250 Millionen Dollar! Geld, das er nun dazu verwende, es sich gut gehen zu lassen. Für sieben Millionen Euro habe er sich eine Villa an der Côte d’Azur gekauft, lasse sie jetzt für weitere 14 Millionen Euro sanieren und mit teuren Gemälden ausstatten: Andy Warhol, Caravaggio usw.





