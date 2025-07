Altona ist ein Jahrmarkt der Möglichkeiten. Hier gibt es alles. Also wirklich alles alles. Der Bezirk ist wunderbar grün, liegt am Wasser und bietet kulturell und gastronomisch eine große Palette. In wenigen Tagen beginnen in Hamburg die Sommerferien – und nicht alle Hamburger können oder wollen wegfahren. Warum nicht einfach die eigene Stadt erkunden? Ein Urlaubstag reicht für Altona normalerweise nicht aus. Damit dieser aber so schön wie möglich wird, haben wir eine kleine Auswahl an Orten für Ihre Auszeit zusammengestellt.