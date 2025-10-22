Italienisch-mediterrane Speisen auf Spitzen-Niveau: Seit 25 Jahren betreibt Cornelia Poletto (54) ihr gleichnamiges Restaurant in Eppendorf. Zum Jubiläum blickt die Promi-Köchin zurück – und erzählt der MOPO von ihren schönsten, schrecklichsten und romantischsten Momenten. Von einer überschwemmten Küche, Verlobungsringen in Ravioli und ihrem treuesten Stammgast.





