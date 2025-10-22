mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Cornelia Poletto (54) eröffnete im Jahr 2000 ihr Restaurant in Eppendorf.

Cornelia Poletto (54) eröffnete im Jahr 2000 ihr Restaurant in Eppendorf. Foto: Patrick Sun

  • Eppendorf

paid25 Jahre „Poletto“: Hamburgs Spitzenköchin über Glück, Trauer und Peinlichkeiten

kommentar icon
arrow down

Italienisch-mediterrane Speisen auf Spitzen-Niveau: Seit 25 Jahren betreibt Cornelia Poletto (54) ihr gleichnamiges Restaurant in Eppendorf. Zum Jubiläum blickt die Promi-Köchin zurück – und erzählt der MOPO von ihren schönsten, schrecklichsten und romantischsten Momenten. Von einer überschwemmten Küche, Verlobungsringen in Ravioli und ihrem treuesten Stammgast.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test