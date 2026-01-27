Mehr als 25 Jahre lang wurde hier gegessen, getrunken und gefeiert: Die französische Bistro-Bar „Tabac“ in der Einkaufspassage „Galleria“ an den Großen Bleichen war Kult. Doch dann kam Corona – und das Aus. Nun haben bekannte Gastronomen sie wieder zum Leben erweckt. Speisen, Getränke, Partys: Die MOPO hat mit dem Betriebsleiter darüber gesprochen, was den Gästen hier geboten wird.





