mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Bar „Tabac“ gibt es jetzt wieder in der Einkaufspassage „Galleria“.

Die Bar „Tabac“ gibt es jetzt wieder in der Einkaufspassage „Galleria“. Foto: Florian Quandt

  • Neustadt

paid25 Jahre lang war sie Kult: Beliebte Bar in Hamburgs City ist zurück

kommentar icon
arrow down

Mehr als 25 Jahre lang wurde hier gegessen, getrunken und gefeiert: Die französische Bistro-Bar „Tabac“ in der Einkaufspassage „Galleria“ an den Großen Bleichen war Kult. Doch dann kam Corona – und das Aus. Nun haben bekannte Gastronomen sie wieder zum Leben erweckt. Speisen, Getränke, Partys: Die MOPO hat mit dem Betriebsleiter darüber gesprochen, was den Gästen hier geboten wird.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test