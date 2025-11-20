mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
So soll es im Neubaugebiet Fischbeker Reethen einmal aussehen.

So soll es im Neubaugebiet Fischbeker Reethen einmal aussehen. Foto: IBA Hamburg

  • Neugraben-Fischbek

paid2300 Wohnungen im Grünen: Schick, autoarm – und für alle was dabei

kommentar icon
arrow down

Mit großer Verzögerung kann es endlich losgehen: 2300 Wohnungen plus Gewerbe sollen an der Stadtgrenze zu Neu Wulmstorf entstehen. Wo noch Bauzäune das Gebiet nördlich der Cuxhavener Straße umgeben, rollen bald die Bagger, um die Baustraßen vorzubereiten. Kurios: Bevor Häuser, Quartiersgaragen, Läden und Restaurants entstehen, wird ein ganz anderes großes Bauwerk realisiert, das normalerweise erst später gebraucht wird.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test