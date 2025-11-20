Mit großer Verzögerung kann es endlich losgehen: 2300 Wohnungen plus Gewerbe sollen an der Stadtgrenze zu Neu Wulmstorf entstehen. Wo noch Bauzäune das Gebiet nördlich der Cuxhavener Straße umgeben, rollen bald die Bagger, um die Baustraßen vorzubereiten. Kurios: Bevor Häuser, Quartiersgaragen, Läden und Restaurants entstehen, wird ein ganz anderes großes Bauwerk realisiert, das normalerweise erst später gebraucht wird.





