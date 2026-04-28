23 Grad und Sonne satt: Der Sommer kommt nach Hamburg!

Viel Sonne, trockene Luft – und eisige Nächte. Darauf muss sich Hamburg laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen einstellen.

Am Dienstag bleibt es mild: 17 Grad, heiterer Himmel. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht klart es auf – dann wird es frisch: In Hamburg kratzen die Temperaturen am Gefrierpunkt.

Der Mittwoch, 29. April, bringt viel Sonnenschein und Temperaturen bis 18 Grad. Zur Erfrischung weht eine leichte Brise durch die Stadt, Regen ist nicht in Aussicht. Aber aufgepasst! Auch hier gilt: Sobald die Sonne untergeht, kühlt die Luft deutlich ab. Im Hamburger Umland sinkt die Temperatur sogar unter den Gefrierpunkt. Teilweise rechnet der Wetterdienst mit leichtem Frost.

Zum Wochenende steigen in Hamburg die Temperaturen

Noch wärmer wird es ab Donnerstag, 30. April. Der Tag bringt viel Sonne und Temperaturen bis zu 21 Grad – ein Vorgeschmack auf den Sommer. Die Nächte bleiben zwar weiter klar, werden aber bei 4 Grad in Hamburg etwas milder. Eine Jacke sollte beim Tanz in den Mai trotzdem nicht fehlen.

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Zum Start in den Mai schleicht sich am Freitag der Sommer in Hamburg ein: viel Sonne, Temperaturen um die 20 bis 23 Grad und kaum Wind. Und es geht noch wärmer: Ein anderer Wetterdienst prognostiziert für Samstag viel Sonne und Temperaturen um die 24 Grad. (mp)