220 Direktflüge pro Woche: Von Hamburg ins Schneeparadies – mit einem Geheimtipp

Viele Hamburger zieht es im Winter regelmäßig auf in die Skigebiete. Der Hamburg Airport wirbt nun mit besonders vielen Direktflügen in die Berge.

Rund 220 Direktflüge pro Woche bringen Reisende in diesem Winter in die Nähe beliebter Skiregionen, teilt der Hamburger Flughafen mit. Von Januar bis März geht es nonstop unter anderem nach Innsbruck, Salzburg, Zürich oder ins norwegische Tromsø. Auch Bergen gilt als Geheimtipp abseits der bekannten Flugstrecken in nördliche Schneegebiete.

Wen es eher in den Süden zieht, kann nach Bozen in Südtirol fliegen. Aber auch Mailand ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wintersportregionen in Norditalien. Airlines wie Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, SkyAlps oder Widerøe bedienen die Strecken mehrmals wöchentlich. Auch weitere Verbindungen, etwa nach Skandinavien und Osteuropa, liegen in unmittelbarer Nähe zu Skigebieten und eignen sich für den Urlaub im Schnee.

Hamburg Airport: Direktflüge in Skigebiete

Für Wintersportler gelten spezielle Gepäckregelungen: Skier und Stöcke sind Sperrgepäck und müssen in einer geeigneten Skitasche transportiert werden, Skischuhe sind separat zu verstauen. Wichtig ist die vorherige Anmeldung bei der Airline.

Gleichzeitig bleibt der ökologische Haken offensichtlich: Flugreisen verursachen besonders hohe CO₂-Emissionen. Gerade der Skitourismus, der unter Schneemangel, steigenden Temperaturen und schmelzenden Gletschern leidet, wird durch den boomenden Flugverkehr zusätzlich belastet.