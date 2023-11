Überstunden-Wahnsinn: Hamburger arbeiten 20 Millionen Stunden extra

Sie sitzen regelmäßig nach dem eigentlichen Feierabend-Beginn noch am Schreibtisch? Damit sind Sie in Hamburg nicht allein: Im vergangenen Jahr haben die Menschen in der Hansestadt rund 19,93 Millionen Überstunden gemacht!

Das geht aus einer Studie hervor, die die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Auftrag gegeben hat. Demnach haben die Hamburger 12,56 Millionen Arbeitsstunden ohne Bezahlung gearbeitet.

180 Millionen Euro durch Überstunden „geschenkt“

„Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Unternehmen in Hamburg durch unbezahlte Mehrarbeit rund 180,88 Millionen Euro quasi ‚geschenkt‘. Und das ist schon äußerst sparsam – nämlich nur auf Mindestlohn-Basis – gerechnet“, sagt Silke Kettner von der NGG Hamburg-Elmshorn.

Allein in Hotels, Restaurants und Gaststätten hätten Hamburger Beschäftigte im vergangenen Jahr rund 385.000 Überstunden gemacht. Das sei unter anderem auch auf den „massiven Fachkräftemangel“ zurückzuführen, so die NGG. „Es wird höchste Zeit, das Fachkräfte-Loch zu stopfen, das die Corona-Pandemie noch vergrößert hat. Das klappt allerdings nur, wenn Hotels und Restaurants bereit sind, attraktive Löhne zu bezahlen“, so Silke Kettner. (mp)