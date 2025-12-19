Hamburger Energiewerke stellen 2000. E-Ladesäule auf – massiver Ausbau geplant

2000 Ladesäulen sind es jetzt: Die Hamburger Energiewerke (HEnW) treiben den Ausbau für E-Mobilität voran. Doch bis zu den selbst gesteckten Zielen ist es noch ein weiter Weg.

Am Alten Postweg in Harburg hat das städtische Unternehmen jetzt die 2000. öffentliche Ladesäule in Betrieb genommen. Allein im Jahr 2025 kamen nach Angaben des Unternehmens mehr als 350 neue Ladepunkte hinzu. Rund 1200 weitere Ladesäulen werden von anderen Anbietern betrieben.

Der Ausbau orientiert sich laut HEnW an drei Anwendungsfällen: Über-Nacht-Laden in Wohnanlagen, Laden an einem besonderen Zielort (Einkaufen, Freizeit, Kultur) sowie schnelles Laden an Ein- und Ausfallstraßen für längere Wege und Durchreisen.

E-Auto-Ladevorgänge auf Rekordhoch – Preise steigen mit

Der Bedarf jedenfalls wächst: Rund 1,4 Millionen Ladevorgänge wurden in diesem Jahr an den städtischen Säulen gezählt, etwa 15 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilt. Ab Januar 2026 übernimmt das Unternehmen zudem den Betrieb der HVV-switch-Ladepunkte an mehr als 200 Standorten in Hamburg.

Doch das soll erst der Anfang sein: Der Senat will die Zahl der öffentlichen Ladepunkte von derzeit rund 3000 auf 7000 bis 2027 erhöhen, bis 2030 sogar auf 10.000. Neben den Energiewerken sollen fünf private Firmen jeweils 500 neue Ladepunkte bauen. Zuletzt hatte es allerdings auch massive Kritik an den hohen Strompreisen an den Hamburger Ladesäulen gegeben.