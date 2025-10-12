Seinen psychisch labilen Opfern soll er in Internet-Livechats manchmal über Monate Freundschaft oder gar Liebe vorgegaukelt haben, um sie so Stück für Stück von sich abhängig und gefügig zu machen. Auf seinen Befehl hin fügten sich 12- und 13-jährige Mädchen mit Rasierklingen und Küchenmessern furchtbare Verletzungen zu. Einen 13-jährigen Amerikaner soll er sogar in den Selbstmord getrieben haben. Die Rede ist von Shahriar J. alias „White Tiger“. Nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 21-Jährigen erhoben. Die Anklageschrift hat 200 Seiten – und die Zahl der Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, ist weit höher als bisher bekannt.





