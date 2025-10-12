mopo plus logo
Der 20-jährige Shahriar J.

Mutmaßlicher Internetsadist: Dem 21-jährigen Shahriar J., besser bekannt als „White Tiger“, wird unter anderem Mord und dreifacher versuchter Mord vorgeworfen. Foto: Privat.

paid200-seitige Anklageschrift: Im Januar beginnt der Prozess gegen „White Tiger“

Seinen psychisch labilen Opfern soll er in Internet-Livechats manchmal über Monate Freundschaft oder gar Liebe vorgegaukelt haben, um sie so Stück für Stück von sich abhängig und gefügig zu machen. Auf seinen Befehl hin fügten sich 12- und 13-jährige Mädchen mit Rasierklingen und Küchenmessern furchtbare Verletzungen zu. Einen 13-jährigen Amerikaner soll er sogar in den Selbstmord getrieben haben. Die Rede ist von Shahriar J. alias „White Tiger“. Nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 21-Jährigen erhoben. Die Anklageschrift hat 200 Seiten – und die Zahl der Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, ist weit höher als bisher bekannt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

