20 Jahre geforscht: Bauern aus dem Alten Land gelingt Apfel-Sensation

Nach 20 Jahren Forschung ist Bauern aus dem Alten Land ein besonderer Apfel gelungen – und der könnte für Millionen Allergiker vieles verändern.

Nach 20 Jahren Forschung ist im Alten Land ein Apfel entstanden, den selbst hochgradige Allergiker vertragen können. Imago

In Deutschland können mehr als 3,5 Millionen Menschen keine Äpfel essen, weil sie allergisch darauf reagieren. Einer Initiative von Apfelbauern aus dem Alten Land ist nun nach 20 Jahren Forschung der Durchbruch gelungen: die Züchtung eines Apfels, den selbst hochgradige Allergiker vertragen können. Die MOPO verrät, wie er heißt und was er kann.

Obstbauer Maik Stölken ist Geschäftsführer der Züchtungsinitiative Niederelbe und ist voll des Lobes über den nagelneuen Apfel aus dem Alten Land.

„Pompur“ heißt die neue Schöpfung und sie soll im Einzelhandel bei Edeka, Rewe oder auch bei den Discountern erhältlich sein. Bei Allergikern, die durch eine Kreuzallergie mit Birkenpollen auf Äpfel allergisch reagieren, soll es bei Pompur nicht zu den typischen Symptomen wie anschwellendem Hals und Juckreiz kommen.

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Die 170 Obstbauern der Erzeugergemeinschaft aus dem Alten Land haben viele Jahre lang in die Entwicklung der neuen Sorte investiert. Bisher haben laut Stölken 50 bis 60 Höfe mit dem Anbau und der Ernte begonnen. „Es wird den Apfel daher erst einmal nicht in so großen Mengen auf dem Markt geben.“ In den nächsten Jahren werden dann nach und nach mehr Bäume der neuen Sorte gepflanzt.

Pompur: Dieser Apfel soll Allergiker glücklich machen

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Entwickelt wurde Pompur im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Hochschule Osnabrück, der Technischen Universität München und der Universitätsmedizin der Charité in Berlin. Ziel war, eine Apfelsorte mit besonders geringem Allergengehalt zu identifizieren und weiterzuentwickeln.

Was Pompur kosten wird, das will Stölken nicht verraten. Zudem ist es auch Sache des Einzelhandels, zu welchem Preis er die neue Sorte anbieten wird. Aber da viel Forschungsgeld drinsteckt und die produzierte Menge noch begrenzt ist, dürfte er teurer sein, als das durchschnittliche Sortiment. Äpfel kosten im Laden derzeit zwischen 2,99 und 3,50 Euro pro Kilo.

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Auch heute schon werden Äpfel als für Allergiker geeignet vermarktet, dazu gehören etwa Santana und Wellant. Sie wirken bisher aber nicht bei jedem. Außerdem berichten Allergiker, dass sie alte Apfelsorten besser vertragen als neuere.