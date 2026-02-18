Klirrende Kälte, Schneemassen und Tausalz zwischen den Schuhprofilen: Hamburg ist seit Wochen weiß – der vergangene Januar galt als kältester seit dem Jahr 2010. War es das jetzt endgültig mit dem Schnee und den Minusgraden für diesen Winter? Und wieso werden wir dieses Wochenende einen Temperaturanstieg um 20 Grad innerhalb zwei Tagen erleben? Wir haben den Wetterexperten Frank Böttcher gefragt.





