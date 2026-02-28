Eskalation im Iran: Bis zu 20.000 zu Großdemo in Hamburg erwartet

Während die USA und Israel erneut Angriffe auf Iran fliegen und das Mullah-Regime mit Raketen reagiert, gehen in Hamburg die Menschen auf die Straße, womöglich auf gleich zwei verschiedenen Demonstrationszügen – tausende Teilnehmer werden erwartet.

In Hamburg werden, nach Angaben des NDR rund 20.000 Menschen zu einer Iran-Großdemonstration erwartet. Am Samstagnachmittag soll es um 13.00 Uhr am Hauptbahnhof losgehen. Bei den Demonstranten wird es sich wohl hauptsächlich um Exil-Iraner handeln, die den erneuten Angriff auf das iranische Regime zelebrieren.

Nach Angriff auf Iran: Gleich zwei Demos in Hamburg?

Der Polizei Hamburg ist allerdings nur eine Demonstration um 13.30 Uhr bekannt, die bereits vor zehn Tagen angemeldet wurde. Laut eines Sprechers der Polizei werde dort mit 7000 Teilnehmern gerechnet.

„Wir haben die Lageentwicklung mit im Blick“, so ein Sprecher, und bezieht sich auf die aktuellen Entwicklungen im Iran. Auch der Staatsschutz sei einbezogen worden. Jüdische und amerikanische Einrichtungen sind in Hamburg permanent geschützt. Ob und falls ja wie viele zusätzliche Einsatzkräfte mobilisiert wurden, dazu machte der Sprecher keine Angaben.

Das könnte Sie auch interessieren: Mutter mit vier Kindern abgeschoben: Werden sie zurück nach Deutschland geholt?

Losgehen soll es um 13.30 Uhr von der Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt, so der Sprecher. Ende der Veranstaltung soll gegen 19 Uhr sein. Ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Demonstrationen handelt oder es einen großen Demonstrationszug geben wird, ist bisher nicht bekannt.