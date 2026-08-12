Eine Eisdiele für echte Feinschmecker hat jetzt in der Speicherstadt eröffnet. Hier gibt es abgefahrene Kreationen mit Zutaten aus der Sterne-Gastronomie.

Die mittlerweile üblichen 2,20 Euro pro Kugel ist für die meisten schon ein stolzer Preis. Doch die neue „Pâtisserie Johanna Eisboutique“ in der Speicherstadt setzt noch mal ganz neue Maßstäbe: So eine edle Eisdiele gab es in Hamburg noch nie.

Hamburgs teuerste Eisdiele hat in der Speicherstadt eröffnet

Statt einer klassischen Kugel gibt es das Eis hier (Kibbelsteg 23, Mi-So 11-18 Uhr) als sogenannte Nocken in drei verschiedenen Becher-Größen: Sie kosten zwischen 4,50 Euro (eine Sorte) und 9,90 Euro (drei Sorten).

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Chef-Pâtissier Marcel Reinhardt (v.l.) mit den Inhabern Inka und Ralph Orth Lina Merz

Außerdem stehen wechselnde, ungewöhnliche Eis-Kreationen auf der Karte, so wie das Joghurt-Amalfizitronen-Eis mit gerösteten sizilianischen Pistazien, Meersalz und mit Pfeffer gewürztem Baiser. Mit einer Pipette träufelt sich der Gast selbst noch Olivenöl über das Eis. Oder da wäre das Erdbeereis mit Wasabi-Crumble.

Und das Teuerste auf der Karte: eine Croissant-Stange, gefüllt mit zwei Nocken Eis, Haselnuss-Crumble und echtem Kaviar on top – für 18,90 Euro.

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Die „Kaviar Croissant Eisstange“ gibt es für 18,90 Euro. Franziska Rausch

„Wir kombinieren die Süße des Eises mit Schärfe oder Säure in den Soßen und Toppings“, sagt Sprecherin Franziska Rausch zur MOPO. Die Eisdiele sei für „Genuss-Liebhaber gedacht, die das Handwerk schätzen. Und für alle, die Eis mal auf eine ganz neue Weise erleben möchten.“

Inhaber ist das Ehepaar Inka und Ralph Orth, das auch die „Pâtisserie Johanna“ in der Speicherstadt, direkt unter dem Eisladen, betreibt. Ihr Eis sei „inspiriert von der Pâtisserie und der Fine-Dining-Küche“. Der „Imperial“-Kaviar, zum Beispiel, werde sonst nur an die Drei-Sterne-Gastronomie geliefert.

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Die Eis-Variationen hat Chef-Pâtissier Marcel Reinhardt entwickelt. Auch gefüllte Eis-Croissants und Eis-Cookie-Sandwiches gibt es. Und an zwei Schokobrunnen können sich die Gäste ihr Eis noch selbst verfeinern. Trotz aller Exklusivität: Das Eis gibt es nur zum Mitnehmen – oder wie es offiziell heißt: „Wir haben ein Luxury-to-go-Konzept“.