1800 Bewerbungen in einer Nacht: Das sind Hamburgs begehrteste Wohnungen

Diese Wohnungen sind ein Traum! Bodentiefe Fenster. Fußbodenheizung. Loggia. Blick auf Fernsehturm und Schulterblatt. Und dazu die unschlagbare Miete von 8,60 Euro pro Quadratmeter. Kein Wunder, dass der Ansturm gewaltig war: Für die insgesamt vier Wohnungen gab es in einer einzigen Nacht 1800 Bewerbungen!

Aber der Reihe nach. Nachdem sie bei den G20-Krawallen im Juli 2017 komplett zerstört wurde, errichtete die Bank am alten Standort Schulterblatt/Ecke Juliusstraße einen Neubau. In dieser Woche wird Eröffnung gefeiert. Anders als das vorherige Gebäude verfügt der Neubau über fünf Geschosse.



Blick in das Wohnzimmer. Die Fenster sind bodentief, der Ausblick auf das Schulterblatt gigantisch. Quandt Foto:

Hamburg: Vier Sozialwohnungen in der Schanze zu vermieten

Neben der Bank gibt es dort nun Büroflächen, im vierten und fünften Geschoss befinden sich außerdem je zwei Wohnungen mit 62 bis 69 Quadratmetern. Sie sind öffentlich gefördert. „Auf diese Weise ermöglichen wir es Menschen, in der Schanze zu wohnen beziehungsweise wohnen zu bleiben, die es sich sonst nicht leisten könnten“, sagt Torsten Gerke, Geschäftsführer der Firma NM Nord-Immo Management, die zur Haspa-Gruppe gehört.

Die Küche ist Teil des Wohnzimmers. Quandt Foto:

Als das Miet-Angebot für die vier Wohnungen vor einiger Zeit online ging, war der Zuspruch riesig: Mehr als 1800 Bewerbungen kamen in einer einzigen Nacht! Voraussichtlich werden dort zwei alleinerziehende Mütter sowie zwei Rentnerinnen zu Hause sein. Sie ziehen in nagelneue Wohnungen, die von der Lage und der Ausstattung her traumhaft sind, dazu lichtdurchflutet und günstig.

Blick ins Bad. Quandt Foto:

Gebäude am Schulterblatt sollte schon früher fertig sein

Es gab lediglich einen kleinen Wehrmutstropfen für die Glücklichen, die den Zuschlag bekamen: Eigentlich sollte das Gebäude schon vor etwa einem halben Jahr fertig sein. Während der Abbrucharbeiten stellte sich jedoch heraus, dass es mit den benachbarten Häusern stärker als erwartet verbunden war. „Bevor wir endlich unsere eigene Bodenplatte gießen lassen konnten, mussten wir die Fundamente der Nachbarhäuser aufwendig absichern“, sagt Torsten Gerke.

Der Neubau der Haspa am Schulterblatt: Die Wohnungen befinden sich in den zwei oberen Stockwerken. Die zwei Loggien sind deutlich zu erkennen. Quandt Foto:

Doch nun ist das Gebäude so gut wie fertig. Die Haspa am Schulterblatt eröffnet bereits am Donnerstag, im Dezember sollen die vier Wohnungen bezugsfertig sein.