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Unterricht in einer vierten Klasse (Symbolbild). In diesem Sommer werden mehr als 17.000 Grundschüler zu Fünftklässlern.

Unterricht in einer vierten Klasse (Symbolbild). In diesem Sommer werden mehr als 17.000 Grundschüler zu Fünftklässlern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

paid17.332 Anmeldungen für 5. Klasse: Große Liste – wo wie viele Schüler landen

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In Hamburg wechseln zum kommenden Schuljahr mehr als 17.000 Jungen und Mädchen auf ein Gymnasium oder eine Stadtteilschule. Die Zahl der neuen Fünftklässler steigt erneut – und viele Kinder kommen an ihre Wunschschule. Eine Liste zeigt, welche Schulen am beliebtesten sind und wo wie viele neue Schüler aufgenommen und wie viele Klassen dafür gebildet werden.

Laut Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) steigt die Zahl der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler um 384 Kinder. Schon im Jahr zuvor hatte es ein Plus gegeben – damals waren es 490 Kinder mehr.

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