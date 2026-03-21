Trüber Start ins Wochenende – Samstagnacht droht sogar Frost

Der Frühling meldet sich in Hamburg spürbar zurück – doch ganz durchgesetzt hat er sich noch nicht. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg bestimmt aktuell überwiegend ruhiges und mildes Hochdruckwetter die Lage, allerdings mit einem Haken: Immer wieder sorgt zäher Nebel für trübe Stunden, in den Nächten wird es stellenweise sogar frostig.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Hamburg zunächst überwiegend stark bewölkt. Vor allem in Richtung Nordwesten und an der Küste hält sich teils dichter Nebel, der sich auch länger festsetzen kann. In der Stadt selbst bleibt es meist niederschlagsfrei, bei wechselnder Bewölkung sind Höchstwerte bis etwa elf Grad drin.

In der Nacht klart es zunehmend auf, stellenweise bildet sich erneut Nebel – und es droht wieder Frost. Dabei kühlt es im Binnenland auf rund -1 Grad ab. Auch in Hamburg wird es entsprechend kalt.

Frühling in Hamburg: Kaiserwetter am Sonntag

Am Sonntag folgt dann der spürbare Umschwung: Häufig scheint die Sonne, es bleibt trocken und die Temperaturen steigen in Hamburg auf bis zu 16 Grad. Der Wind bleibt schwach – insgesamt ein deutlich frühlingshafter Tag. In der Nacht zum Montag bleibt es zunächst klar, später ziehen von Nordwesten her Wolken auf. Es bleibt aber trocken, bei Tiefstwerten um -1 Grad.

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Zum Wochenstart zeigt sich Hamburg am Montag heiter bis wolkig und weiterhin größtenteils trocken. Die Temperaturen erreichen im Binnenland um 13 Grad. Der Wind dreht dabei schwach von Südwest auf Nordwest. In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt und trocken, die Temperaturen gehen auf etwa ein bis fünf Grad zurück.

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Am Dienstag wird es dann wieder etwas dichter bewölkt, bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei. In Hamburg sind erneut bis zu 16 Grad möglich. Allerdings frischt der Wind auf: Er weht schwach bis mäßig, an der See zunehmend frisch und böig. In der Nacht zum Mittwoch folgt schließlich die nächste Wetteränderung: Es wird vielerorts stark bewölkt, gebietsweise setzt Regen ein. Die Temperaturen sinken auf sechs bis acht Grad. (apa)