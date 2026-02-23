16 Grad! Der Frühling kommt nach Hamburg – aber das Wichtigste fehlt

Noch vor wenigen Tagen Schnee und Glätte, jetzt plötzlich milde Luft: In Hamburg klettern die Temperaturen zur Wochenmitte auf bis zu 16 Grad. Der Frühling klopft spürbar an – doch wer auf strahlenden Sonnenschein hofft, wird zunächst enttäuscht.

Am Montag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist bedeckt, dazu ziehen wiederholt Schauer durch die Stadt, örtlich sind sogar kurze Graupelgewitter möglich. Die Höchstwerte liegen am Montag bei 9 Grad in Hamburg, dazu weht ein frischer West- bis Südwestwind. Auch in der Nacht zum Dienstag dominiert dichte Bewölkung, später kann sich vor allem im Norden und im Nordseeumfeld Nebel bilden. Am Dienstag zeigt sich das Wetter weiterhin überwiegend grau und teils neblig-trüb, erst am Nachmittag sind vereinzelt Auflockerungen möglich. Mit bis zu 10 Grad wird es etwas milder, aber weiterhin kaum sonnig.

Der eigentliche Temperatur-Sprung folgt am Mittwoch: Dann sind in Hamburg bis zu 16 Grad drin – ein deutlicher Frühlingsgruß. Doch auch hier gilt: Erst nach Nebel und Hochnebel kann es im Tagesverlauf auflockern. Dauer-Sonnenschein ist nicht in Sicht. Am Donnerstag bleibt es mit bis zu 16 Grad ungewöhnlich mild für Ende Februar, allerdings ziehen von Westen her wieder Schauer auf. Unterm Strich heißt das: Die Temperaturen spielen Frühling – der Himmel eher Spätwinter. (apa)