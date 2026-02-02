Es ist eine schockierende Zahl: Allein im Januar sind in Hamburg 15 wohnungslose Menschen gestorben, das ist alle zwei Tage eine Person. Schon jetzt deutet sich damit an, dass Hamburg auf einen traurigen Höchststand bei toten Obdachlosen in diesem Jahr zusteuert. Warum das so ist, erklärt Jörn Sturm (59), Geschäftsführer von „Hinz&Kunzt“. Im Interview spricht er über Allerwelts-Infektionen, die tödlich enden, erfrorene Obdachlose in Zelten und überlaufene Unterkünfte, in denen einem nachts die Schuhe geklaut werden.





