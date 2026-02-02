mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein schneebedecktes Zelt auf der Lombardsbrücke. Immer wieder schlafen hier Obdachlose. Im Januar 2026 starb einer von ihnen.

15 Hamburger Wohnungslose sind seit Beginn des Jahres gestorben – einer von ihnen in einem Zelt auf der Lombardsbrücke. Foto: picture alliance / ABBfoto

paid15 tote Wohnungslose in einem Monat: „Das Elend wächst, ich mache mir große Sorgen“

kommentar icon
arrow down

Es ist eine schockierende Zahl: Allein im Januar sind in Hamburg 15 wohnungslose Menschen gestorben, das ist alle zwei Tage eine Person. Schon jetzt deutet sich damit an, dass Hamburg auf einen traurigen Höchststand bei toten Obdachlosen in diesem Jahr zusteuert. Warum das so ist, erklärt Jörn Sturm (59), Geschäftsführer von „Hinz&Kunzt“. Im Interview spricht er über Allerwelts-Infektionen, die tödlich enden, erfrorene Obdachlose in Zelten und überlaufene Unterkünfte, in denen einem nachts die Schuhe geklaut werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test