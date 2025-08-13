Bergedorf ist mehr als nur ein Bezirk am Rande Hamburgs. Hier trifft ländliche Idylle auf städtische Geschichte, Elbblick auf Fachwerkromantik. Wer eine Pause vom Trubel der Innenstadt sucht, findet in Bergedorf eine grüne Auszeit. Und das nur rund zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Damit die Auszeit aus dem Alltag ein voller Erfolg wird, haben wir die schönsten Orte für Natur, Kultur, Wasservergnügen und Genuss zusammengestellt.







