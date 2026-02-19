Diese Nachricht war ein echter Schock für Gastronom Alvaro Piña Otey: 15 Brüche in den Abwasserrohren! Seit sieben Wochen ist sein beliebtes Bistro „Carmagnole“ in der Sternschanze geschlossen – es wird umfassend saniert. Das bedeutet: Sieben Wochen lang keine Einnahmen, dafür aber laufende Kosten. Noch sei unklar, ob die Versicherung diese übernimmt. Die MOPO hat mit Otey darüber gesprochen, wie es mit seinem Lokal weitergehen soll.





