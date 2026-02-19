mopo plus logo
Vor der Sanierung: Alvaro Piña Otey in seinem Bistro „Carmagnole“ in der Sternschanze

Vor der Sanierung: Alvaro Piña Otey in seinem Bistro „Carmagnole“ in der Sternschanze Foto: Florian Quandt

  • Sternschanze

paid15 Rohrbrüche! Drama um Hamburger Szene-Restaurant

Diese Nachricht war ein echter Schock für Gastronom Alvaro Piña Otey: 15 Brüche in den Abwasserrohren! Seit sieben Wochen ist sein beliebtes Bistro „Carmagnole“ in der Sternschanze geschlossen – es wird umfassend saniert. Das bedeutet: Sieben Wochen lang keine Einnahmen, dafür aber laufende Kosten. Noch sei unklar, ob die Versicherung diese übernimmt. Die MOPO hat mit Otey darüber gesprochen, wie es mit seinem Lokal weitergehen soll.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

