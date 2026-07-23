Auf der sogenannten „Wandsbeker Zollinsel“ sollte einst ein Neubau für das Bezirksamt Wandsbek entstehen. Die Planungen verschlangen Millionen Euro - doch dann passierte nichts.

Auf der Wandsbeker Zollinsel soll unter anderem ein neues Gebäude für das Bezirksamt entstehen. ADEPT, Kopenhagen

Ein Holzhochhaus mit Dachgärten und „attraktiven Arbeitsplätzen“: Diesen schicken neuen Verwaltungsbau hatte die Stadt einst auf der „Wandsbeker Zollinsel“ geplant. Doch am Ende wurde aus den Plänen nichts – die Stadt entschied sich für einen günstigeren Standort. Was bleibt, sind Millionen an Planungskosten und die Frage, wie es auf der Fläche weitergeht.

Zwischen Rüterstraße und Wandsbeker Zollstraße liegt die Brach- und Parkfläche „Wandsbeker Zollinsel”. Sie befindet sich im Besitz der Stadt. Mobile Arbeitsplätze für 800 Mitarbeiter der Wandsbeker Behörde sowie moderne Servicemöglichkeiten für täglich mehr als 600 Besucher sollten hier entstehen – alles barrierefrei und nachhaltig. Doch es kam ganz anders.

Im Jahr 2024 wurde bekannt, dass die Stadt nach günstigeren Alternativen sucht. Ein Jahr darauf unterschrieb Hamburg einen Mietvertrag für ein ehemaliges Karstadt-Kaufhaus ganz in der Nähe. Hier sollen ab 2028 nun Teile des Bezirksamts Wandsbek unterkommen.

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Wandsbeker Zollinsel: Das sagt der Finanzsenator

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Wie jetzt aus einer Anfrage der CDU-Fraktion in Wandsbek hervorgeht, hatte die Stadt bis dahin aber bereits rund 15 Millionen Euro für die Planungskosten des Verwaltungsneubaus ausgegeben. War das alles umsonst?

Die „Wandsbeker Zollinsel” liegt zwischen Rüterstraße und Wandsbeker Zollstraße. Screenshot/Apple Karten

„Statt ein zu großes und zu teuer gewordenes öffentliches Bauprojekt durchzuziehen, haben wir für das ursprünglich geplante Verwaltungsgebäude des Bezirksamts Ende 2024 die Reißleine gezogen“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf MOPO-Anfrage.

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Die Planungsvorbereitung für die Zollinsel solle nicht vergeblich gewesen sein: „Wir prüfen unter anderem gemeinsam mit einem benachbarten Unternehmen und städtischen Energieunternehmen eine Entwicklung als Arbeits- und Versorgungsstandort“, so Dressel weiter. Dazu habe man bereits eine Vereinbarung geschlossen. Dies erfordere umfangreiche Planungs- und Abstimmprozesse, die derzeit noch nicht abgeschlossen seien.



