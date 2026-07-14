Die 15-jährige Moisha wurde am Wochenende tot in der Wohnung ihrer Mutter gefunden. Jetzt sammeln Freunde, Bekannte und ihre Klasse Geld für eine würdige Beerdigung.

„So jung, voller Träume und doch viel zu früh gegangen“: Mit diesen Worten wird in einem Bild, das in dem Spendenaufruf geteilt wurde, Abschied von Moisha genommen. Daneben sind Blumen, Kerzen und Kuscheltiere an einer Gedenkstelle zu sehen. „Mögest du dort, wo du jetzt bist, Frieden gefunden haben“, heißt es weiter.

15-Jährige getötet: Sie war nur zu Besuch bei ihrer Mutter

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Die Jugendliche lebte nach Angaben der Ermittler in einer Jugendwohngruppe. Am Samstagabend wurde sie als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie vereinbart von einem Besuch bei ihrer Mutter zurückgekehrt war.

Bei der anschließenden Suche überprüften Polizeibeamte die Wohnung der 43-Jährigen in Bramfeld. Dort fanden sie Moisha leblos. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei wies die Jugendliche Spuren massiver Gewalteinwirkung auf.

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Spendenaktion für die Beerdigung der Jugendlichen

Freunde, Bekannte, Familienangehörige, die Wohngruppe und die Klasse 9e haben inzwischen eine Spendenaktion gestartet. Wegen schwieriger familiärer Verhältnisse wollen sie Moisha eine würdige Beerdigung ermöglichen.

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„Wir wollen es schaffen, so viel Geld wie möglich zusammenzubekommen“, heißt es in dem Aufruf. Moisha habe ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt und solle ihre letzte Reise „mit so vielen Blumen, wie es nur geht“ und mit einem ganz besonderen Sarg antreten können. Bis Dienstagmittag kamen bereits mehr als 2500 Euro zusammen.

Die Mutter wurde noch in der Nacht zum Sonntag festgenommen und kam am Montag in Untersuchungshaft. Die 43-Jährige steht im Verdacht, ihre Tochter getötet zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (zc)