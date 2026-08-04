14 Spitzenrestaurants, ihre Signature Dishes, Weine und Drinks in der Fischauktionshalle: Wer beim Food-Festival dabei sein möchte, kann sich jetzt noch Tickets sichern.

Das Genuss-Guide-Event findet am 22. August in der Fischauktionshalle in Altona statt. (Archivbild) IMAGO

Hamburgs Top-Restaurants an einem Abend versammelt? Das ist am 22. August beim Genuss-Guide-Event in der Fischauktionshalle in Altona möglich. In der Fischauktionshalle in Altona präsentieren am 22. August mehrere ausgezeichnete Hamburger Restaurants ihre bekanntesten Gerichte.

Die Veranstaltung findet zum zweiten Mal statt. In diesem Jahr kochen überwiegend Restaurants, die bei der Genuss-Michel-Gala Ende April ausgezeichnet wurden. Insgesamt sind 15 prämierte Betriebe dabei, darunter Cornelia Poletto, Reitstall Klövensteen, Theo’s und Goa. Im Laufe des Abends stellen die Küchen ihre Gerichte auf der Bühne vor.

Diese Restaurants und Gerichte sind dabei

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Auf der Speisekarte stehen unter anderem Sushi vom Yoshi im Alsterhaus, Ravioli di patate mit Pfifferlingen von Cornelia Poletto, Kalbsbäckchen vom Pfeiffersund, Steak-Crostini von Theo's sowie Sichuan-Gerichte aus dem Chuan Heritage. Auch vegetarische Speisen werden angeboten, darunter Wassermelonen-Ceviche vom Greta Oto, Paneer Makhani aus dem Goa und Karotten-Tatar aus dem Legler's.

Im Ticketpreis enthalten sind Speisen sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke. Für die musikalische Begleitung sorgt ein DJ. Eintrittskarten kosten online 149 Euro. Für Gruppen von bis zu sechs Personen wird ein Gemeinschaftsticket für 745 Euro angeboten. (mp)

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