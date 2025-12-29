13-Jährige erneut vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Hamburger Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Gesucht wird die 13-jährige Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus Wilhelmsburg – zum wiederholten Mal. Das Mädchen wird seit Samstagnachmittag vermisst.

Die Jugendliche soll am Nachmittag ihre Wohnung an der Fährstraße verlassen haben und seitdem nicht zurückgekehrt sein, so die Polizei Hamburg. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Da eine mögliche Eigengefährdung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete ein Richter die öffentliche Fahndung an.

Aaliyah Jolie Fritzenwanker wirkt laut Polizei etwa 16 bis 19 Jahre alt. Sie ist 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Ihre Haare sind lang, lockig und schwarz. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, einen rosafarbenen Pullover sowie schwarze Schuhe. Außerdem hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Gesucht: Wer Aaliyah (13) sieht, soll den Notruf 110 wählen

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt der Region Harburg geführt. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Hamburg unter Tel. 040-4286-56789 entgegen. Wer das Mädchen sieht, soll den Notruf 110 wählen.

Die Polizei hat bereits mehrfach öffentlich nach Aaliyah gesucht. In früheren Fällen kehrte sie stets nach kurzer Zeit unversehrt zurück. Die Jugendliche war im vergangenen Jahr wiederholt aus Wilhelmsburg verschwunden und hielt sich zeitweise auch außerhalb Hamburgs auf. Die Gründe für ihr wiederholtes Wegbleiben sind bislang unklar. (mp)