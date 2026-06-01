120 Millionen Euro Neubaukosten! Startschuss für Hamburgs neue Riesen-Schule

Jetzt geht es richtig los am Lohsepark: Mit einer feierlichen Grundsteinlegung und der symbolischen Versenkung einer Zeitkapsel ist der Bau des neuen Campus HafenCity offiziell gestartet.

Hamburg investiert rund 120 Millionen Euro in das Schulbauprojekt. Entstehen soll eine achtzügige Stadtteilschule mit gymnasialem Zweig. Dazu kommen eine Kita, drei Sporthallen und Flächen, die auch vom Bezirk genutzt werden können. Fertig werden soll der Campus im ersten Quartal 2028.

Auf dem rund 11.500 Quadratmeter großen Grundstück entstehen mehr als 20.000 Quadratmeter Nutzfläche. Geplant sind 84 Klassen-, Fach- und Gruppenräume, großzügige Aufenthaltsbereiche, eine moderne Mensa, eine Aula sowie drei Sporthallen mit insgesamt sechs Hallenfeldern – für 1500 Schüler. Viele Räume im Erdgeschoss – darunter Musikräume, Werkstätten und die Mensa – sollen später auch für Veranstaltungen und Begegnungen im Stadtteil offenstehen.

Bauweise im deutschen Schulbau ist bislang einzigartig

Der Neubau wird als Holz-Hybrid-Gebäude mit einem hohen Anteil an Recyclingbeton errichtet. Die Dächer werden begrünt und für Photovoltaik vorbereitet. Nach Angaben von SBH | Schulbau Hamburg ist ein Holzhybridbau in dieser Größe im deutschen Schulbau bislang einzigartig.

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Bis zur Fertigstellung findet der Unterricht in mobilen Klassenräumen in fußläufiger Entfernung zum künftigen Standort statt. Der Übergangsstandort am nördlichen Ende der Straße Hannoverschen Bahnhof bietet Platz für rund 600 Schüler. Dort gibt es zudem eine Traglufthalle mit zwei Sportfeldern, die auch dem örtlichen Vereinssport zur Verfügung stehen.