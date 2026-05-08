1111 Lichter an Hamburgs Himmel – so schön war die Drohnenshow beim Hafengeburtstag

Eigentlich steht beim Hafengeburtstag das Wasser im Vordergrund. Doch am Freitagabend blickten die Besucher plötzlich nach oben – und verfolgten die spektakuläre Drohnenshow über dem Hafen.

Mit 1111 Drohnen ist am Freitag der erste Tag des Hafengeburtstags zu Ende gegangen. Um kurz nach 22 Uhr stiegen die Drohnen in die Luft und sorgten für ganz besondere Bilder am dunklen Himmel.

Drohnenshow für Olympia – das gab es doch schon mal!

Eine Basketballerin im Rollstuhl, ein Rennradfahrer, Ringer – das Drohnenspektakel war nicht einfach nur eine visuelle Einlage für die Besucher an der Elbe, sondern sollte Lust auf Olympia machen. Außerdem zu sehen: Hamburg-Motive, eine Weltkugel und eine Friedenstaube. Nach Ende der rund 15-minütigen Show gab es viel Applaus.

Eine Basketballerin im Rollstuhl über den bunten Lichtern des Hafens – was für ein spektakulärer Anblick! Florian Quandt Eine Basketballerin im Rollstuhl über den bunten Lichtern des Hafens – was für ein spektakulärer Anblick!

Mehr als 100.000 Menschen verfolgten die von der Hamburger Wirtschaft finanzierte Show entlang der Landungsbrücken und des St. Pauli Fischmarkts. Hinzu kamen viele weitere Zuschauerinnen und Zuschauer auf beiden Seiten der Elbe und an zahlreichen Aussichtspunkten in der Stadt.

Bereits im Februar hatte Hamburg mit einer Drohnenshow auf die Olympiabewerbung aufmerksam gemacht. Damals war allerdings die Öffentlichkeit zuvor nicht informiert worden – wohl aus Sicherheitsgründen, wie es später hieß. Ein Sprecher der Innenbehörde sagte auf MOPO-Anfrage, dass man sich eine größere Show zu einem anderen Zeitpunkt gut vorstellen könne. Am heutigen Freitagabend war es dann so weit.

Florian Quandt Eine Gymnastin mit Reifen über der Skyline des Hafens Eine Gymnastin mit Reifen über der Skyline des Hafens

Florian Quandt Die Drohnen formten auch eine Weltkugel Die Drohnen formten auch eine Weltkugel

Florian Quandt Eine Friedenstaube schwebte über den Hafen Eine Friedenstaube schwebte über den Hafen

Florian Quandt Mit der Show warb die Stadt für Olympia in Hamburg. Mit der Show warb die Stadt für Olympia in Hamburg.

Florian Quandt Auch ein Rennradfahrer war am dunklen Himmel zu sehen. Auch ein Rennradfahrer war am dunklen Himmel zu sehen.

Florian Quandt Ein Hamburg-Motiv Ein Hamburg-Motiv

Florian Quandt Die Drohnen formten zwei Tischtennisspieler Die Drohnen formten zwei Tischtennisspieler

Diesmal erhoben sich statt der 900 Drohnen im Februar 1111 Stück in den Nachthimmel. Besonders mit der skeptischen älteren Wählergruppe wollte man auf diese Weise noch einmal über die Olympiabewerbung ins Gespräch kommen, wie der NDR berichtet.

Somit geht der erste Tag des Hafengeburtstags zu Ende. Für Samstag sind Dutzende Programmpunkte angekündigt. Um 15.15 Uhr gibt es an den Landungsbrücken das traditionelle Schlepperballett und um 19.25 Uhr eine Titanic-Inszenierung des Hamburger Wasserskiclubs. Weitere Programm-Highlights können Sie hier nachlesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neu in Hamburg: Dieser Imbiss eröffnet auf der Reeperbahn

Als musikalische Highlights treten am Samstag auf der Elb-Bühne um 21.55 Uhr Michael Schulte und um 22.10 Uhr Max Giesinger auf.