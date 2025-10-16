mopo plus logo
Umstrittene Entscheidung im Rathaus steht an: Sollen Bezirksamtschefs mehr Geld verdienen?

Umstrittene Entscheidung im Rathaus steht an: Sollen Bezirksamtschefs mehr Geld verdienen?

paid1000 Euro mehr im Monat! Heftige Kritik an dickem Gehaltsplus für Bezirkschefs

Eine Gehaltserhöhung von mehr als 1000 Euro im Monat: Geht es nach SPD und Grünen, sollen Bezirksamtsleiter künftig deutlich mehr verdienen. Dafür liefern sie auch eine Begründung. Allerdings: Es würden auch hauptsächlich Mitglieder der beiden Parteien profitieren. Die Linke findet das überhaupt nicht in Ordnung – und würde das Geld lieber an eine andere Personengruppe verteilen.


