Eine Gehaltserhöhung von mehr als 1000 Euro im Monat: Geht es nach SPD und Grünen, sollen Bezirksamtsleiter künftig deutlich mehr verdienen. Dafür liefern sie auch eine Begründung. Allerdings: Es würden auch hauptsächlich Mitglieder der beiden Parteien profitieren. Die Linke findet das überhaupt nicht in Ordnung – und würde das Geld lieber an eine andere Personengruppe verteilen.





