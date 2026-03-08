Es ist die ultimative Hamburger Erfolgsgeschichte: Aus einer Schnapsidee in Zürich wurde die meistbesuchte Attraktion Deutschlands – das Miniatur Wunderland. Doch hinter den Kulissen in der Speicherstadt geht es um weit mehr als kleine Züge. Es geht um Millionen-Euro-Angebote aus der Wüste, den Kampf gegen die Gier und die Frage, wem das Wunderland eigentlich morgen gehört.





