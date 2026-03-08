mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Frederik (l.) und Gerrit Braun vom Miniatur-Wunderland. (Archivbild)

Frederik (l.) und Gerrit Braun vom Miniatur-Wunderland. (Archivbild) Foto: Florian Quandt

  • HafenCity

paid100-Millionen-Abfuhr: Warum der Wunderland-Boss lieber spielt, statt abzukassieren!

kommentar icon
arrow down

Es ist die ultimative Hamburger Erfolgsgeschichte: Aus einer Schnapsidee in Zürich wurde die meistbesuchte Attraktion Deutschlands – das Miniatur Wunderland. Doch hinter den Kulissen in der Speicherstadt geht es um weit mehr als kleine Züge. Es geht um Millionen-Euro-Angebote aus der Wüste, den Kampf gegen die Gier und die Frage, wem das Wunderland eigentlich morgen gehört.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test