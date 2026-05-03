100 Drogentote in Hamburg – in nur einem Jahr

Kokain, Heroin, Methadon – Hamburg hat 2025 100 Drogentote zu verzeichnen. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Eine Nachricht trifft härter: Ein Opfer war besonders jung.

Die Zahl der Menschen, die in Hamburg an Drogen gestorben sind, lag im vergangenen Jahr bei 100. 84 Männer und 16 Frauen starben an Rauschgift, wie eine Anfrage aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion an den Senat ergab. Zuvor hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Zahl der Drogentoten ähnlich hoch wie 2024

Die Gesamtzahl der Drogentoten war ähnlich wie 2024, als 102 Menschen durch den Konsum von Kokain, Heroin, Ersatzdrogen wie Methadon oder durch andere Rauschgifte starben. Damals nannte die CDU die Zahl „alarmierend“. Mehr als 100 Drogentote pro Jahr hatte es in Hamburg zuletzt 2001 gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kupferdiebstahl: Immer mehr Fälle in Hamburg und Umgebung

Das Durchschnittsalter der Drogentoten lag 2025 bei 40,5 Jahren. Ein Opfer war jünger als 16 Jahre, fünf waren älter als 60 Jahre. In die Statistik gingen außerdem fünf Suizide ein. In der Statistik sind auch vier Unfälle verzeichnet, etwa sogenannte Körperschmuggler. (dpa/esk)