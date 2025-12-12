1600 neue Wohnungen: Großprojekt in Hamburg nimmt letzte Hürde

Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat den Bebauungsplan für das „Nördliche Elbinselquartier“ auf den Weg gebracht. Damit schafft der Bezirk in Wilhelmsburg die Voraussetzungen für ein neues Quartier mit 1600 Wohnungen.

Auf rund 37,5 Hektar soll mitten auf der Elbinsel ein neues Stadtviertel entstehen: Wohnungen, Büros, eine neue Schule („Inselcampus“) sowie Flächen für Sport, Freizeit und Geschäfte sind dort geplant – genau wie Grünanlagen, ein Quartierspark und neue Wege entlang der Kanäle. Zudem soll ein Radschnellweg künftig kreuzungsfrei durchs Viertel führen. Am Donnerstagabend wurde in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte die entsprechende Vorweggenehmigungsreife des Bebauungsplan-Entwurfs beschlossen.

Wilhelmsburg bekommt neue Wohnungen

Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer spricht von einem „langen, intensiven Planungsprozess“, der nun endlich ins Ziel komme. Das neue Viertel soll zudem die heute teils getrennten Bereiche Reiherstiegviertel, Rathausviertel und Spreehafenviertel miteinander verbinden – ein wichtiger Schritt für eine engere Nachbarschaft in Wilhelmsburg.

Auch die städtische Entwicklungsgesellschaft IBA Hamburg sieht das Projekt als Signal für die Zukunft der Elbinsel. Geschäftsführer Kay Gätgens betont, dass hier „ein vollständiges Stück Stadt“ entstehe – samt Angeboten für Baugemeinschaften und Gewerbe. Möglich wurde dies vor allem durch die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße, die neue Flächen frei gemacht hat.

Wilhelmsburg: Nördliche Elbinselquartier wird „ein vollständiges Stück Stadt“

Für die Stadtplaner ist der jetzt erreichte Meilenstein nicht nur ein Startschuss für neue Wohnungen, sondern auch ein Kompromiss zwischen Wohnen und Wirtschaft. Michael Mathe, Leiter des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung, ergänzt: „Im Ergebnis schafft der neue Bebauungsplan nicht nur das erforderliche neue Planungsrecht für ein funktionierendes und attraktives neues Wohnquartier, sondern sichert auch das konfliktfreie Nebeneinander mit den östlich des Jaffe-Davids-Kanals ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben“.

In den kommenden Jahren will das Bezirksamt die städtebauliche Entwicklung entlang der Nord-Süd-Achse in Wilhelmsburg weiter vorantreiben – mit den Bebauungsplänen für das „Elbinselquartier Süd“ und das „Spreehafenviertel“. (jek)