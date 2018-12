„Wie ein schlechter Krimi": Mordauftrag: Achteinhalb Jahre Haft für Ehemann

Jenfeld -

Die Vorsitzende Richterin Birgit Woitas sprach von einer „unvorstellbaren Geschichte": „Das wirkte wie ein Krimi aus einem schlechten ,Tatort'." Angeklagt war ein Ehemann, der seine Freundin aus Schultagen dazu gebracht hat, einen Mordanschlag auf seine Ehefrau zu verüben – weil er 400.000 Euro von der Lebensversicherung kassieren wollte.



Jetzt wurde der Ehemann (40) wegen versuchten Mordes zu achteinhalb Jahren verurteilt. Seine Schulfreundin (39) bekam nur viereinhalb Jahre wegen versuchten Totschlags – obwohl sie diejenige war, die zugestochen hat.

Jasmin R. und seine Mitangeklagte Julia H. hatten 1998 zusammen Abi gemacht, sich 2014 über Facebook wieder gefunden. „Es entwickelte sich eine freundschaftliche Liebe", so die Vorsitzende, „Bei Frau H. ging die Freundschaft mit einer Abhängigkeit einher."

Tatsächlich ruinierte sich die studierte Germanistin für ihren Schulfreund, übergab ihm im Laufe der Zeit ihre gesamten Ersparnisse, verschuldete sich, brachte sogar ihre Freundin dazu, Jasmin R,. 10.000 Euro zu schenken (Kommentar der Richterin: „eine unglaubliche Geschichte!"), gab jeden Monat einen Großteil ihres Gehaltes bei ihm ab. Insgesamt nahm Jasmin R. gut 120.000 Euro von seiner Freundin an.



Der Vater eines achtjährigen Sohnes arbeitete nach einem abgebrochenen Jurastudium als leitender Mitarbeiter am Flughafen und hatte zusammen mit seiner Ehefrau (34) ein gutes Einkommen von 5000 Euro im Monat. Das Problem: Sein Luxusleben mit teuren Reisen und verschiedenen Geliebten verschlang ein Vielfaches.

Im März 2017 erklärte Jasmin R. seiner Mitangeklagten, dass seine Ehe „tot" sei und deutete Suizidgedanken an. Bestürzt willigte Julia H. ein, seine Frau umzubringen: „Sie hatte eine innere Abhängigkeit von Jasmin R. und wollte die Freundschaft nicht verlieren", so die Richterin.



Anschlagsopfer: Die Ehefrau (34) leidet seit der Messerattacke unter einem Trauma. Sun Foto:

Was folgte, ist das, was die Vorsitzende einen „schlechten Krimi" nennt: Zwölfmal lauerte Julia H. der Ehefrau auf dem Parkdeck von deren Arbeitsplatz, dem Einkaufszentrum Farmsen auf, mit einem langen Messer, wagte aber keinen Angriff.



Die unscheinbare Frau reiste ihrem Opfer nach Barcelona hinterher, begleitete die Ehefrau unerkannt auf einer dreitägigen Kreuzfahrt, folgte ihr bis nach Prag, immer ein Messer im Gepäck, traute sich aber nicht, den Auftrag auszuführen. Die Richterin: „Die Kosten für all diese Reisen trug sie selbst, das muss man sich mal vorstellen."

6. Dezember 2017: Der Ehemann Jasmin R. wird wenige Tage nach der Bluttat festgenommen. Roeer Foto:

Am 29. November 2017 schließlich attackierte Julia H. die Ehefrau im Haus der Familie in der Rodigallee (Jenfeld), verletzte sie mit einem Messerstich lebensgefährlich. Das Gericht wertete den Angriff im Schlafzimmer als versuchten Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit.



Julia H., lange in den Fängen einer Sekte, habe zum Tatzeitpunkt an einem „Post-Kult-Syndrom“ und Depressionen gelitten. Das Mordmerkmal der Habgier liege bei ihr nicht vor. Außerdem legte Julia H. früh ein Geständnis ab – all diese strafmildernden Gründe brachten das Gericht zu einer Strafe von viereinhalb Jahren.

Tatort Rodigallee: Von diesem Balkon aus rief das Opfer um Hilfe. Roeer Foto:

Anders sieht es bei Jasmin R. aus, der wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, obwohl er die Tat nicht eigenhändig ausgeführt hat. Weil er an die Lebensversicherungen seiner Frau kommen wollte, nahm das Gericht das Mordmerkmal „Habgier" an.



Außerdem sei er nicht nur Anstifter, sondern Mittäter, weil der ganze perfide Tatplan seine Idee war: „Nur seine Person stand für ihn im Vordergrund, von dieser Charakterschwäche war sein ganzes Tun bestimmt."



Von dem Anklagepunkt, er habe auch einen albanischen Auftragsmörder auf seine Frau angesetzt, wurde Jasmin R. freigesprochen. Die Geschichte entpuppte sich vor Gericht als Räuberpistole, mit der Jasmin R. seiner Mitangeklagten Geld aus den Rippen geleiert hat. Sie hatte ihm 10.000 Euro für die „Anzahlung" des angeblichen Profikillers gegeben.

Die Ehefrau konnte durch eine Not-OP gerettet werden. Das Haus hat die Familie verloren, Mutter und Sohn sind traumatisiert. Der Junge verweigert derzeit den Kontakt zu seinem Vater.