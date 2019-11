„Santa Pauli“: Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt mit nackten Tatsachen eröffnet

St. Pauli -

Süßer die Glocken nie klingen – Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt, „Santa Pauli“ beginnt! Seit Montagabend sorgen Glühwein und nackte Tatsachen auf dem Spielbudenplatz wieder für rote Bäckchen.

Eigentlich eröffnet Olivia Jones „Santa Pauli“, so will es die Tradition. Doch die selbsternannte Bürgermeisterin von St. Pauli war verhindert, deshalb schickte sie am Montag ihre schrille Familie. Bei der Eröffnung ließen am Abend vier Stripper die Hüllen fallen. Die Olivia-Jones-Familie drückte einen Buzzer – und sofort begann eine riesige Discokugel mit dem schönen Namen „Stern von St. Pauli“ zu leuchten. Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet!

Und der ist ziemlich anders als andere. Im Stripzelt lassen sexy Engel die Hüllen fallen. An den Ständen liegen keine besinnlichen Geschenke, sondern sinnliche: Sexspielzeuge, Lebkuchen in Penis- und Busenform, heiße Dessous ... Wer mag, kann sich mit Einhorn-Glühwein stärken. „Santa Pauli“ startete im Jahr 2006 und ist bei den Hamburgern und auch Touristen höchst beliebt.

„Santa Pauli“ in Hamburg: Das sind die Öffnungszeiten

Geöffnet ist der geilste Weihnachtmarkt Hamburgs montags bis mittwochs von 16 bis 23 Uhr, donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags und sonnabends von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr.

Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“: Hier gibt es Live-Musik und ein Strip-Zelt

Auf der Showbühne gibt es außerdem täglich Live-Musik ab 19 Uhr, Eintritt frei. Auch der Besuch des Strip-Zelts ist kostenlos, Besucher müssen jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Ab 19 Uhr fallen hier täglich zu jeder vollen Stunde die Hüllen, jeden Tag gibt es auch mindestens einmal Manstrip.

In diesem Zelt gibt es auch mehrfach die Woche das legendäre Pornokaraoke (jeweils 20.30 Uhr und 21.30 Uhr). Das Strip-Zelt befindet sich hinter dem Winterdeck (Ostbühne), der Eingang links daneben.

So lange geht der Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“

Das sinnliche Vergnügen auf dem Spielbudenplatz geht bis zum 23. Dezember. An Totensonntag (24. November) bleibt der Markt geschlossen.

Nach dem „Wandsbeker Winterzauber“ ist „Santa Pauli“ der zweite große Weihnachtsmarkt, der in Hamburg öffnet. Der Großteil folgt am 25. November. Die MOPO hat hier die schönsten Weihnachtsmärkte 2019 in Hamburg zusammengestellt.