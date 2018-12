„Kein menschenwürdiges Leben möglich!“: Das Ekel-Haus von Steilshoop

Steilshoop -

Das Einkaufszentrum in Steilshoop verfällt, viele Läden stehen leer (MOPO berichtete). Nun gehen auch Mieter der 200 Wohnungen über dem Einkaufszentrum auf die Barrikaden. Ihr Vorwurf: Der Besitzer der Immobilie lässt nicht nur die Ladenzeilen, sondern auch ihr Zuhause verkommen.

Mina Rajaeelangradi (61) verzieht das Gesicht, wenn sie an ihre Wohnung in dem Hochhaus am Schreyerring denkt. „Dort waren viele Ungeziefer. Einmal war unter der Matratze alles voller Bettwanzen“, berichtet sie. Im Treppenhaus, so erzählt sie, hätten öfters mal Menschen übernachtet, manche hätten dort auch uriniert. Vor einigen Monaten ist sie entnervt weggezogen.

Bezirkspolitiker, der Stadtteilbeirat und der Mieterverein zu Hamburg haben sich mittlerweile zusammengetan, um für bessere Wohnverhältnisse zu kämpfen.

„Dort ist kein menschenwürdiges Leben mehr möglich“, sagt Pastor Andreas Holzbauer von der benachbarten Martin-Luther-King-Gemeinde. Die Mieter klagen über Ungeziefer, bauliche Mängel, mangelnden Brandschutz und Müll in den Fluren.

Die Wohnungen gehören demselben dänischen Investor wie das Einkaufszentrum. „Der Vermieter möchte die Probleme am liebsten aussitzen, hat man den Eindruck. Er unternimmt nur etwas, wenn er unter Druck gesetzt wird“, sagt Wilfried Lehmpfuhl vom Mieterverein zu Hamburg.

Anfang Dezember hat der Mieterverein dem Bezirksamt Wandsbek eine Liste mit Mängeln zugestellt. Das Amt forderte den Investor zu einer Stellungnahme auf. Bezirkssprecher Jacob Löwenstrom: „Das Bezirksamt wird die umgehende Mängelbeseitigung durch den Eigentümer konsequent und ohne Aufschub weiter verfolgen.“ Für die MOPO war der Investor nicht zu erreichen.