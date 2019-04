„Für den Einsatz völlig untauglich“ : Extra entwickelte App nervt Hamburgs Polizisten

Der extra für die Hamburger Polizei entwickelte Messenger-Dienst „Messenger24" ist ein Flop: Die Polizisten nutzen die WhatsApp-Alternative im Alltag kaum, wie der Senat nun auf Anfrage der CDU einräumte. Grund sei die ungewohnte Windows-Oberfläche und die geringe Akku-Laufzeit der Diensthandys, die extra für die Microsoft-App angeschafft wurden. Jetzt sollen die Beamten iPhones bekommen.

Über das Mobiltelefon Textnachrichten, Bilder von Zielpersonen, Videos, Tondateien und den eigenen Standort an die Kollegen zu schicken: Das sollte für Polizisten eigentlich Alltag sein. Das Problem: WhatsApp kommt für die Beamten aus Datenschutzgründen nicht in Frage.



Beamte sind auch nach dem Update genervt

Eine vermeintliche Lösung war die zusammen mit Microsoft entwickelte Software „Messenger24", die die Polizei im Dezember 2016 im Pilotbetrieb testete. Schon damals klagten Beamten, dass damit etwa keine Fotos verschickt werden konnten oder die Kollegen nur als Dienstnummern erscheinen.



Joachim Lenders, CDU-Abgeordneter und Polizeigewerkschaftler. dpa Foto:

Nach einigen Verbesserungsmaßnahmen ging der „Messenger24" im Sommer 2017 in den Dauerbetrieb – aber die Beamten sind auch nach dem Update genervt: „Nach Aussagen von Polizeimitarbeitern sei dieses System für den Einsatz völlig untauglich", schreibt der CDU-Abgeordnete und Polizei-Gewerkschaftler Joachim Lenders in seiner Anfrage an den Senat: „Die ausgegebenen, extra für die Nutzung des Messengers24 angeschafften Geräte, werden nicht genutzt."



Senat räumt Schwächen ein

Der Senat räumt in seiner Antwort ein, dass die Beamten sich nicht an die Benutzerfläche „Windows Phone" gewöhnt haben und die Akkus der 900 Lumia-Diensthandys tatsächlich nicht lange halten.



Nun sollen die Beamten iPhones bekommen: „Vorgesehen ist, die vorhandenen Geräte durch Produkte der Firma Apple abzulösen", schreibt der Senat.



Entwicklung kostete 714.000 Euro

Damit erhoffe man sich eine „Akzeptanzsteigerung" des ungeliebten Dienstes. Dessen Entwicklung hat bisher rund 714.000 Euro gekostet.



Der Betrieb kostete weitere 76.000 Euro. Die Anschaffung der Diensthandys schlug mit rund 100.000 Euro zu Buche.



Jedes Land hat seinen eigenen Polizei-Chat

Möglicherweise verzichtet Hamburg aber trotz des bereits investierten Geldes auch ganz auf eine eigene Polizei-Software zugunsten einer bundesweiten Messengerlösung. Die Übernahme anderer Dienste „wäge" die Polizei derzeit ab, heißt es in der Senatsantwort.



Derzeit können Hamburger Kollegen nur untereinander chatten, jenseits der Landesgrenze in Niedersachsen wird ein eigener Messengerdienst benutzt.