„Früher hat Oma was gekocht“: Warum dieser Obdachlose an Feiertagen lieber allein ist

Für den Obdachlosen Jürgen S. (61) hat Weihnachten eine ganz andere Bedeutung als für die meisten Menschen. Er will, dass die Feiertage so schnell wie möglich enden. Selbst die Feiern, die für Obdachlose angeboten werden, besucht der 61-Jährige nicht. „Ich lieg’ dann lieber allein auf der Platte“, sagt er. „Auch wenn mir schon mal die Tränen kommen.“

Jürgen S. wuchs als ganz normaler Junge in einer Schlachter-Familie auf dem Kiez auf. „Zu Weihnachten hatte noch Oma gekocht“, erinnert er sich. „Das war sehr schön.“



Warum die Familie zerbrach, als Jürgen S. ein Mittzwanziger war, will er lieber nicht erzählen. Damals landete er auf der Straße. „Ich schlafe draußen“, korrigiert Jürgen S. mit einem Lächeln. „Auf der Straße werde ich überfahren.“

Seitdem schlug der glühende St. Pauli-Fan sich 32 Jahre lang von Land zu Land durch. „Vor zwei Jahren kehrte ich nach Hamburg zurück“, sagt er. „Der Kiez hat mich zurückgezogen.“



Es habe sich so viel verändert – was er inzwischen gar nicht versteht: „Dieser ganze Trubel vor Weihnachten“, sagt er. Am frühen Abend ziehe er sich deshalb auf seine Platte zurück.

Jürgen S. sitzt seit zwei Jahren vorm KFC auf der Reeperbahn. „Ich bin der Einzige, der hier sein darf. Ich betrinke mich nicht, ich kiffe nicht, ich schnorre keine Leute an“, sagt er.



Der Obdachlose vermeidet jegliches Winternotprogramm oder Notunterkünfte. „Viele benehmen sich einfach schlecht, beklauen einen“, sagt er.

Auch auf Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus will er nicht gehen. „Da ist nur Gedrängel, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr“, sagt er. „Lieber habe ich meine Ruhe. Ich kann stundenlang dasitzen und mir Menschen und das Geschehen drum herum anschauen. Vor allem aber Wasser.“

„Ich bin ein Einzelgänger“, erklärt er. Auch der Gedanke, bei einer anderen Familie zu feiern, ist dem Obdachlosen fremd. „Ich wäre ja wie das fünfte Rad am Wagen. Meine Familie gibt es nicht mehr. Aber Weihnachten denke ich viel an sie.“

Neidisch auf andere ist Jürgen S. nicht. „Es ist mir egal, ob jemand einen Porsche fährt“, sagt er. „Ich habe mich längst mit meinem Leben abgefunden. Zum Überwintern habe ich alles dabei“, sagt er. Auch zu Weihnachten hat er keinen Wunsch. „Ach, höchstens mal wieder ein gutes Schnitzel.“