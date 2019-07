„Forest Gum“ : Wie das nachhaltige Kaugummi aus Hamburg den Markt revolutionieren will

Rund 15 Millionen Deutsche kauen täglich oder mehrmals pro Woche Kaugummi. Was wahrscheinlich nur die wenigsten wissen: Moderne Kaugummis bestehen fast ausschließlich aus synthetischen Rohstoffen auf Erdölbasis. Das belastet nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch Kommunen und die Umwelt. Thomas Krämer und Maren Haverkamp wollen das nicht auf sich sitzen lassen und den Kaugummimarkt durch nachhaltige Kaugummis revolutionieren. „Forest Gum“ nennt sich dieses Herzensprojekt. Der Unternehmenssitz liegt mittlerweile in Köln, doch der Grundstein wurde in Hamburg gelegt.

„Thomas und ich sind beide Kaugummikauer, irgendwann haben wir dann beiläufig einen Blick auf die Inhaltsstoffe gelegt und sind über das Wort „Kaumasse“ gestolpert. Das hat uns neugierig gemacht, sodass wir angefangen haben zu recherchieren“, erklärt Mitbegründerin Maren Haverkamp. Diese Kaumasse bestehe aus synthetischen Polymeren, die auf Erdöl basieren. Im Klartext: Kunststoffe, die auch in Autoreifen oder Kunststoffflaschen zu finden sind. Und regelmäßig auf Kunststoff zu kauen sei nicht nur unappetitlich, sondern eben auch umweltschädlich. Das müsse doch auch anders gehen. Gesagt, getan: Die umweltfreundliche Kaugummi-Alternative „Forest Gum“ wurde ins Leben gerufen.

Baumsaft als Ersatz für Erdöl

Doch wie kann man sich ein nachhaltiges Kaugummi überhaupt vorstellen? „Forest Gum ist ein komplett natürliches Kaugummi aus Chicle, dem Baumsaft des Breiapfelbaums“, so Haverkamp. „Wir beziehen den Saft aus dem zweitgrößten Waldgebiet Zentralamerikas. Es gibt keine künstlich angelegten Plantagen, die Bäume stehen im nachhaltig bewirtschafteten Mischwald.“ Das Gute: Sie müssen dafür nicht gefällt werden, sondern werden lediglich alle paar Jahre geerntet. Dazu werde mit den Menschen vor Ort kooperiert, denen die Arbeit in den Erntegebieten als Einnahmequelle dient. Es ist also eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Synthetische Kaugummis auch Belastung für Kommunen

Nicht nur der Umweltaspekt liegt den beiden Unternehmern am Herzen, sondern auch die Arbeit, die die Kommunen für die Beseitigung von ausgespuckten Kaugummis auf der Straße aufwenden müssen. „80 Kaugummis kleben durchschnittlich auf einem Quadratmeter Straße. Dafür müssen deutsche Kommunen circa 900 Millionen Euro jährlich ausgeben, dabei könnten sie das Geld für so viele andere Sachen verwenden. Für Bildung zum Beispiel, oder für eine bessere Infrastruktur.“ In Hamburg müssen pro Jahr fast 80 000 Euro alleine für die Kaugummibeseitigung aufgewendet werden.



„Natürliches Kaugummi ist für jeden interessant“

Unter dem Motto „Do good, chew good“ soll „Forest Gum“ im Herbst 2019 auf den Markt kommen. Momentan läuft eine Crowdfunding-Kampange auf „startnext“, auf der das Projekt bis zum 15. August unterstützt werden kann. Durch die finanzielle Unterstützung wird es ihnen ermöglicht, Rohwaren zu bestellen, eine umweltfreundliche Verpackung zu entwickeln und die erste Produktion in Auftrag zu geben. Das erste Fundingziel in Höhe von 20 000 Euro wurde bereits nach zwei Wochen erreicht – das Konzept stößt also auf Interesse.



So könnte das nachhaltige Kaugummi bald in den Läden zu finden sein.

Mit „Forest Gum“ soll laut Haverkamp eine möglichst breite Masse angesprochen werden: „Wir setzen auf zuckerfreies, plastikfreies, eben natürliches Kaugummi mit guter Optik und gutem Geschmack. Das ist für jeden interessant.“ Die erste Sorte werde der Klassiker Minze sein. Weitere Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel etwas Fruchtiges, sollen in Zukunft folgen.

Eine Marktlücke entdeckt

Momentan sei die Konkurrenz auf dem Markt noch gering. In einigen Naturkost- und Bioläden gebe es zwar schon nachhaltige Kaugummis, aber eben nur wenige. „Unser Ziel ist es, dass es auf dem Markt irgendwann nur noch natürliches Kaugummi gibt. Außerdem sollten Zutatenlisten transparenter gestaltet werden.“ Natürliche Produkte, Nachhaltigkeit und „No plastic“ sind schon lange keine Nischenthemen mehr. Sie gehören laut den Entwicklern in die Mitte der Gesellschaft, sind relevant für alle Alltagsprodukte – und gehören eben auch ins Kaugummiregal.