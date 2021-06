„Ernst der Lage nicht verstanden“: Hamburger Schüler warnen vor Hybrid-Unterricht

Wandsbek –

Die Hamburger Schülerkammer hat sich gegen einen coronabedingten, wechselweise zu Hause (digital) und in der Schule in Präsenz abgehaltenen Unterricht ausgesprochen. Wer einen solchen Hybrid-Unterricht zum jetzigen Zeitpunkt fordere, habe den Ernst der Lage nicht verstanden, sagte der Landesvorsitzende Henry Behrens am Montag.

„Wir sehen heute den Schaden, den die Schulschließung im Frühjahr angerichtet hat.“ Der Bildungsauftrag könne so nicht voll erfüllt werden. Viele Schüler müssten den Stoff aus dem letzten Schuljahr noch nacharbeiten und bräuchten dafür die Präsenzbetreuung durch eine Lehrkraft.

Hamburger Schüler warnen eindringlich vor Hybrid-Unterricht

„Wenn man diese Schüler nun nur noch wochenweise in die Schule ließe, wäre der Verlust von Schulstoff nicht mehr nachzuholen“, warnte Behrens. Weil Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen von der Krise härter betroffen seien, klaffe bereits eine „große soziale Lücke im Bildungswesen“.

Hygienemaßnahmen in Schulen: Tragen von Masken und Lüften

Die aktuellen Hygienemaßnahmen sind laut Behrens sinnvoll und effektiv, wenn sie konsequent angewandt würden. „Das Tragen einer Maske ist zwar störend, jedoch genauso wie das regelmäßige Stoßlüften zumutbar.“ Hybrid-Unterricht dürfe es deshalb erst im äußersten Notfall geben, dieser sei aber noch nicht eingetreten.

Dieser Notfall tritt dann ein, wenn es über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern gibt. Der Hybrid-Unterricht wird auch nicht verpflichtend für alle Schulen gelten, sondern je nach Hotspot spezifisch eingesetzt werden und soll eine Zusatzmaßnahme bei starkem Infektionsgeschehen sein. (dpa/mp)