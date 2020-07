FrittenFreude: Fritten mal anders - Sie sparen 10,00 Euro

Allerfeinstes Streetfood jetzt mit festem Sitz, nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt! Die Fritten Deluxe schenken den ultimativen Gaumengenuss in entspannter Atmosphäre. Die knusprige skin-on Fritten werden mit einer Auswahl an hausgemachten Köstlichkeiten serviert und bei Love&Peas werden die Fritten von pikanten Kichererbsen, cremigen Hummus, frischer Salatbeilage und handgerollten Falafel begleitet. Das „Weekly Special“ überrascht mit Fritten in wöchentlich wechselndem Gewand - mal mit Fleisch, mal vegetarisch oder vegan - immer neue Kreationen. Am besten einfach vorbeischauen und selbst probieren. Mehr Infos unter: www.frittenfreu.de

Unser Deal auf einen Blick:

Beschreibung: Eine FrittenKreation mit großer Hauslimo für 2 Personen. Zur Auswahl: Fritten Chillie Cheese (mit Hack), Fritten Currywurst oder Fritten Love and Peas (vegan)



Regulärer-Preis: 20,00 €



MOPO-Deal: 10,00 €



Gültigkeit: bis 18. Dezember 2020

Wichtig: Der Voucher ist Mo bis Fr von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr außer Feiertags einlösbar.



Wählen Sie unten Ihren Deal aus und kaufen Sie Ihren Coupon