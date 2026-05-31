Wie Donald Trump Island vielleicht in die EU brachte

Mindestens zwei Mal im Jahr reise ich mit dem Schiff nach Island. Ich genieße es immer, in Seydisfjördur anzukommen, dem Fjord mit der Feuerstelle: wildes Meer, mächtige Berge. Freundliche, leicht verschrobene Menschen, die (es stimmt wirklich) an die Existenz von Elfen und Trollen glauben. Dazu kommt eine köstliche Küche. Unsere „Skua“-Tour, die wir nach der großen Raubmöwe des Nordatlantiks benannten, ist beliebt.

Island zu feiern, das fällt nicht schwer: Es existiert kein McDonald’s und keine Mücke auf der Insel. Es gibt saubere Energie aus der vulkanischen Erde, ein ausgeprägtes Faible für Speiseeis und Fußball und die größte Dichte an Büchern und Magazinen auf der Welt.

Island macht gern sein eigenes Ding

Teil der Europäischen Union wollte Island aber nicht werden, obwohl es weite Teile der EU-Gesetzgebung längst übernahm. Was Themen wie Lebenserwartung, innere Sicherheit und Gleichstellung der Geschlechter angeht, schneidet Island besser ab als die meisten EU-Staaten. Das kleine Land im Nordatlantik – erst seit 1944 unabhängig von den Dänen und reich an der wertvollen Ressource Fisch – macht gerne sein eigenes Ding. Wikinger im Herzen.

Stefan Kruecken hfr

Der Autor: Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Sein neues Buch „Das muss das Boot abkönnen“ gibt es im MOPO-Shop unter mopo.de/shop. Weitere Bücher gibt es im Ankerherz-Shop – zum Beispiel „Das kleine Buch vom Meer – Helden“ oder „Mayday – Seenotretter über ihre dramatischsten Einsätze“.

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Bis Donald Trump überlegte, das engste Nachbarland Grönland militärisch zu erobern und sein neuer Botschafter andeutete, Island könne doch 52. Bundesstaat der USA werden. Ein angeblicher „Scherz“, über den auf der Insel niemand lachen mochte.

„Die Grönland-Krise hat definitiv einen Nerv getroffen“, sagt Ministerpräsidentin Kristrún Frostadóttir im Gespräch mit der „New York Times“. Der „Scherz“ führte zu einem Umdenken, das noch vor Kurzem als unmöglich galt. Schon im August könnten 400.000 Isländer in einem Referendum darüber abstimmen, ob das Land Beitrittsgespräche mit der EU aufnehmen soll.

Island ist Mitglied der NATO, hat aber kein eigenes Militär

Denn was wiegt nun stärker: die Sorge um den Fisch, die Landwirtschaft und auch vor Brüssels Bürokratie – oder die um die Sicherheit in einer verrutschenden Weltordnung? Island ist zwar Mitglied der NATO, besitzt aber kein eigenes Militär. Die Insel gilt als strategisch enorm wichtig für die Arktis, also eine Region, in der Russland, China und die USA nach Ansicht vieler Experten schon bald um Bodenschätze und Seewege streiten werden.

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Im März unterzeichnete Island ein neues Sicherheits- und Verteidigungs-Partnerschaftsabkommen mit der EU. Eine vollwertige Mitgliedschaft wäre ein noch besserer Schutz, finden immer mehr Isländer. Andere nordische Länder wie Finnland und Schweden entschlossen sich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine schließlich auch zu einer radikalen Wende in der Außenpolitik.

So hat das Großmacht-Geklöter Putins und Trumps doch etwas Gutes. Es lässt zusammenrücken, was gefühlt schon lange zusammengehört. Island in der EU? Ich würde mich freuen.