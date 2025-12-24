O du Stürmische: Weihnachten auf See

Seeleuten ergeht es wie den Obdachlosen: Einmal im Jahr, immer in der Weihnachtszeit, erinnert sich das Land daran, dass es sie gibt. Die einen leben am Rande der Gesellschaft, die anderen hinter dem Horizont. Die einen haben als kleines Trostpflaster Frank Zander und seine Armenspeisung, die anderen eine Radiosendung namens „Gruß an Bord“, die der NDR seit 1953 über Kurzwelle über die Wellen schickt.

Weihnachten bedeutet für Seeleute die emotional schwierigste Zeit im Jahr – auch wenn viele Schiffe heute zumindest über das Bordinternet mit der Welt verbunden sind. Selbst Kapitän Charly Behrensen, ein alter Hochseefischer und einer der härtesten Kerle, die ich kenne, wurde beim Thema Heiligabend sentimental. Wie viele Feste er auf See verbrachte? Wusste er nicht.

„Wir waren froh, wenn wir arbeiten konnten“, erzählte er mir. „Dann dachte man wenigstens nicht an die Familie zu Hause.“ Besonders schlimm war es einmal als junger Decksmann vor der Küste Englands, als er die Lichter der Hafenstadt Dover sah, die ihn an Cuxhaven erinnerten.

Zu Weihnachten: Warnungen vor extremem Wellengang

In diesem Jahr wird es für Seeleute, die auf dem Nordatlantik unterwegs sind, ein stürmisches Fest. Seit Tagen ziehen Orkane über die See, und es gibt Warnungen vor extremem Wellengang. Bis zu 16 Meter sollen es nach Angaben mehrerer Wetterdienste sein. Kein Tippfehler: 16 Meter. Das ist gefährlich für Schiffe jeder Größe, die deshalb Ausweichrouten fahren müssen.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

„Bombogenese“ nennen Fachleute das Phänomen, wenn sich Stürme sehr schnell vertiefen und schnell und brutal über die See ziehen. Ein erfahrener Kapitän der Islandfähre hatte mir beim letzten Brückenbesuch erzählt, dass sie durch den Wandel des Klimas häufiger werden und ihm diese Entwicklung Sorgen bereite. Wissenschaftlich belegen lässt sich die Beobachtung nicht. Mehrere Kapitäne berichteten mir davon.

England: Engpass mit Lebensmitteln

Schiffe werden heute wie Flugzeuge mit Routenberatungen über die Meere gelotst und erhalten präzise Wetterdaten, nach denen der optimale Kurs festgelegt wird. „Bombenzyklone“ aber lassen sich schwer vorhersagen – und niemand möchte hineingeraten.

Stefan Kruecken hfr

Der Autor: Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Sein neues Buch „Das muss das Boot abkönnen“ gibt es im MOPO-Shop unter mopo.de/shop. Weitere Bücher gibt es im Ankerherz-Shop – zum Beispiel „Das kleine Buch vom Meer – Helden“ oder „Mayday – Seenotretter über ihre dramatischsten Einsätze“.

Alle aktuellen Folgen dieser Kolumne finden Sie hier.

Auf den Isles of Scilly vor der Südwestküste Englands drohte wegen der Stürme nun ein Engpass mit Lebensmitteln. Das Versorgungsschiff wurde durch Seeschlag beschädigt und musste wegen des Schwells umdrehen, weil das Anlegen im Hafen von St. Mary unmöglich war. So flog man mehrere Tonnen Nachschub auf das kleine Archipel.

Das könnte Sie auch interessieren: Vernichtende Analyse eines Wald-Experten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

Ich wünsche allen Seeleuten ein frohes Fest. Und natürlich auch allen Lesern meiner Kolumne vom Meer. Frohe Weihnachten!