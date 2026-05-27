Völlig verrückt: Wieso gibt es gleich 16 offizielle WM-Hymnen?

„Waka Waka“, „Live It Up“ oder „Zeit, dass sich was dreht“ – jede Fußball-Weltmeisterschaft hat ihren ganz eigenen Song. Das ist bei der WM 2026 nicht anders, diesmal ist „Dai Dai“ von Pop-Superstar Shakira und dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy das offizielle WM-Lied. Normalerweise produziert die FIFA zusätzlich eine instrumentale Hymne, die zum Beispiel im Intro oder in Werbespots zu hören ist. In diesem Jahr aber gibt es nicht nur eine ikonische, immer wiederkehrende Titelmelodie – sondern gleich 16 verschiedene!

Hinter dieser verrückten Neuerung steckt die Aufblähung des Turniers. Erstmals findet die WM mit den USA, Kanada und Mexiko in drei verschiedenen Ländern statt. Entsprechend bemüht ist die FIFA, trotzdem den regionalen Geist und die Kultur der einzelnen Spielorte zu vermitteln. Und das will sie mit Musik tun.

FIFA lässt 16 verschiedene Hymnen produzieren

Also hat der Verband alle 16 Spielorte beauftragt, aus einer vorgegebenen Grund-Hymne einen eigenen Remix zu komponieren. Dafür habe die FIFA nach eigenen Angaben „einige der grössten und einflussreichsten Produzenten aus den 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA“ engagiert und „akustische Identitäten komponiert, die die Menschen an den Spielorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 einzigartig und eingängig miteinander verbinden“.

Das ist das Cover des offiziellen FIFA-Albums. Zur Musik gehören neben der originalen Hymne auch die 16 regionalen Versionen. FIFA Das ist das Cover des offiziellen FIFA-Albums. Zur Musik gehören neben der originalen Hymne auch die 16 regionalen Versionen.

Im März wurden die 16 regionalen WM-Hymnen nacheinander veröffentlicht und sind mittlerweile auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer & Co. zugänglich. Zusätzlich existiert weiterhin auch das „echte“ Musik-Theme von Zachary Aaron Golden, das die Fans sehr wahrscheinlich auch täglich bei der deutschen TV-Übertragung in ARD, ZDF und Magenta Sport hören werden.

Die Produzenten der 16 regionalen WM-Songs:

Dallas Austin (für Atlanta)

Ben Zakharenko und Dayvin vom Berklee College of Music (für Boston)

Tre Nagella (für Dallas)

Bombón (für Houston)

Tech N9ne (für Kansas City)

DJ Flict (für Los Angeles)

Mr. NaisGai (für Miami)

Take A Daytrip (für New York/New Jersey)

DJ Jazzy Jeff (für Philadelphia)

Dan The Automator (für San Francisco Bay Area)

Sango (für Seattle)

Hill Kourkoutis (für Toronto)

Grayson Repp (für Vancouver)

Bautista (für Guadalajara)

Mexican Institute of Sound (für Mexiko-Stadt)

Toy Selectah (für Monterrey)

Neben all diesen Hymnen und dem offiziellen WM-Song „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy sorgt allerdings auch KI-Musik von Fans für viel Aufsehen in sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram und YouTube. So ging etwa „Imbattables“ von Crystalo viral – ein mit Künstlicher Intelligenz generierter Sound, der die französische Nationalmannschaft feiert. Andere Nutzer kopierten daraufhin den Stil und veröffentlichten ähnliche KI-Songs über andere Mannschaften.

Nicht nur die Fans von Curaçao sind sehr musikalisch – der Kader wurde sogar mit einem eigenen Song nominiert. IMAGO / ANP Nicht nur die Fans von Curaçao sind sehr musikalisch – der Kader wurde sogar mit einem eigenen Song nominiert.

Auch der deutsche WM-Vorrundengegner Curaçao setzt übrigens auf Musik. Für die Nominierung des Kaders schrieb der Sänger Jeon, ein lokaler Musik-Star, extra einen eigenen Song. Darin besingt er die Namen aller Spieler, die bei der WM-Endrunde mit dabei sind. Der englische Fußballverband hingegen bediente sich bei seiner Nominierung dem Song „Come Together“ von den Beatles.