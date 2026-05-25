„Schaue nicht auf den Verein“: Spanien ohne Profis von Real Madrid bei der WM

Mit Jungstar Lamine Yamal, aber ohne Spieler von Real Madrid geht Europameister Spanien bei der Fußball-WM auf die nächste Titeljagd. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab am Montag bekannt, dass der 18 Jahre alte Yamal vom FC Barcelona trotz aktueller Verletzungsprobleme für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert wurde. Auch Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen steht im 26er-Kader, in dem erstmals in der spanischen WM-Geschichte Profis von Rekordmeister Madrid fehlen.

„Ich bin Nationaltrainer, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein. Ich habe nicht diesen Lokalpatriotismus, den ein Fan haben kann“, sagte de la Fuente auf die Frage nach den fehlenden Real-Spielern und ergänzte: „Wenn wir einen Kader nominieren, beschäftigen wir uns monatelang damit. Wir sind zufrieden, denn als wir die Liste endgültig festgelegt hatten, konnten wir ruhig schlafen.“ Neben Yamal berief der 64-Jährige in Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Gavi und Torhüter Joan Garcia sieben weitere Spieler von Meister Barcelona.

Spanien: Vier Stars aus der Premier League dabei

Die England-Legionäre David Raya, Martin Zubimendi (beide FC Arsenal), Rodri (Manchester City) und Marc Cucurella (FC Chelsea) wurden ebenfalls berufen. Nico Williams, der wie Yamal wegen Muskelverletzungen seine Saison im Verein vorzeitig beenden musste, und Stammkeeper Unai Simon (beide Athletic Bilbao) stehen auch im spanischen Aufgebot.

Grund zur Freude: Trotz Verletzungsproblemen sind Nico Williams (l.) und Lamine Yamal (r.) im Aufgebot des spanischen WM-Kaders. picture alliance / sampics / Stefan Matzke | Stefan Matzke Grund zur Freude: Trotz Verletzungsproblemen sind Nico Williams (l.) und Lamine Yamal (r.) im Aufgebot des spanischen WM-Kaders.

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Spanien trifft zum Auftakt am 15. Juni in Atlanta auf Neuling Kap Verde. Danach geht es in der Gruppe H gegen Saudi-Arabien (21. Juni) und Uruguay (27. Juni). (sid/tb)