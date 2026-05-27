So viele Sticker wie nie! Was kostet es, das komplette Panini-WM-Album zu sammeln?

So teuer war das Sammeln noch nie. Durch die XXL-Weltmeisterschaft 2026 mit erstmals 48 teilnehmenden Mannschaften hat sich naturgemäß auch die Panini-Sticker-Kollektion zur WM 2026 vergrößert, die nun seit dieser Woche erhältlich ist. Fans müssen diesmal deutlich mehr Spieler-Bilder sammeln als bei allen bisherigen Turnieren – um das komplette Album mit seinen stolzen 112 Seiten vollzubekommen, brauchen sie 980 verschiedene Sticker! Weil dazu auch noch die Preise für die Karten angestiegen sind, wird es für Sammel-Fans diesen Sommer besonders teuer. Die MOPO hat durchgerechnet: Was kostet es mich, das komplette Panini-Album zur WM 2026 zu vervollständigen?

Panini wirbt in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Slogan für seine WM-Sticker: „Dieses Jahr ist mehr für Dich drin.“ Bei der aktuellen Kollektion gibt es nämlich eine entscheidende Veränderung – Sticker-Tüten enthalten fortan sieben Bildchen statt wie bisher fünf oder sechs. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das zwingend notwendig ist, um überhaupt beim Sammeln voranzukommen. Mit 980 verschiedenen Stickern ist das Album zur WM 2026 so dick wie nie zuvor.

980 Sticker! Panini-Album zur WM 2026 so dick wie nie

Wie gewohnt produziert Panini auch zu dieser Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ein Sammelalbum. Durch die Aufstockung auf 48 Teams erhöht sich automatisch auch das Volumen an Stickern. Schließlich ist es der Anspruch des italienischen Unternehmens, alle Nationalmannschaften umfangreich abzubilden. 112 Seiten stehen dafür im Album zur Verfügung. Auf jedes Team entfallen jeweils 20 Sticker – 18 Spieler, das Logo und das Mannschaftsfoto. Die restlichen 20 Karten stellen die nachfolgenden Sondermotive dar:

Panini-Marke (0)

Offizielles Turnier-Logo (FWC1 + FWC2)

Offizielles Maskottchen (FWC3)

Offizieller Slogan (FWC4)

Offizieller Spielball (FWC5)

USA-Gastgeber-Logo (FWC6)

Kanada-Gastgeber-Logo (FWC7)

Mexiko-Gastgeber-Logo (FWC8)

Historische Momente in der WM-Geschichte (FWC9 bis FWC19)

Unter Sammlern sorgt dieses XXL-Album – wie schon bei der EM 2024 – nicht nur für Euphorie. Immerhin vermuten viele, dass sie eine ganze Weile sammeln und kaufen müssen, um bei fast 1000 Stickern überhaupt einen Fortschritt zu spüren. Außerdem verbreitet sich unter den Fans zunehmend die Sorge, dass der Sammelspaß ein sehr teurer werden könnte, wenn man das ganze Heft füllen möchte. Mit wie viel Geld muss man aber konkret rechnen?

Sogar ganz ohne Doppelte entstehen 212 Euro Kosten

Zunächst benötigt man natürlich das Sammelalbum. Als Softcover kostet es in Deutschland wie gewohnt 2,00 Euro, die stabilere Hardcover-Variante liegt bei 9,99 Euro. Für deutlich höhere Preise kann man das Heft auch in einem Bundle oder in diversen Starterpaketen bekommen, bei denen dann auch noch gleich eine kleine oder große Menge Stickern dabei ist. Immerhin sechs der 980 Bildchen liegen aber sowieso jedem Album kostenlos bei. Fehlen also noch 974.

So sieht das neue Panini-Sammelalbum zur WM 2026 aus. IMAGO/Ardan Fuessmann So sieht das neue Panini-Sammelalbum zur WM 2026 aus.

Ein Tütchen enthält dieses Mal die eingangs erwähnten sieben Sticker. Selbst bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass kein einziges Motiv doppelt ist, müsste man mindestens 140 Tüten zum Preis von je 1,50 Euro kaufen. Macht in Summe – gemeinsam mit dem Album – mindestens 212 Euro. Das Problem dabei ist jedoch: Die Chance, dass sich unter 980 Stickern kein einziges doppeltes Bild befindet, geht gegen null.

Das dazugehörige mathematische Problem ist dank der populären Fußball-Sammelalben als „Sammelbilderparadoxon“ bekannt geworden. Es handelt sich um eine recht komplexe Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die selbst Mathematiker herausfordert. Vereinfacht gesagt: Je mehr Sticker man bereits hat, desto mehr sinkt logischerweise auch die Wahrscheinlichkeit für neue Motive. Beim ersten Bild liegt die Chance noch bei 100 Prozent (980 von 980 wären neu), beim zweiten Bild schon nur noch bei 99,89 Prozent (nur noch 979 von 980 wären neu), beim dritten Bild dann bei 99,79 Prozent (978 von 980) und so weiter.

5409 Sticker braucht man bis zum vollen Panini-Album

Berechnet man dann die Wahrscheinlichkeiten für alle 980 Sticker (n) und fügt die beiden Annahmen hinzu, dass es einerseits niemals doppelte Bildchen innerhalb eines Siebener-Päckchens gibt und man andererseits keine perfekte Abfolge der Motive erhält (also keine sogenannte „harmonische Reihe“), sondern eine natürliche Streuung (beschrieben durch die Euler-Mascheroni-Konstante γ), ergibt sich daraus die nachfolgende Rechnung, die aus Überlegungen des britischen Mathematik-Professor Paul Harper für vergangene Fußball-Turniere hervorgeht.

Anzahl der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe: n x [ln(n/7) + γ]

= 980 × [ln(140) + γ]

= 5408,48 Sticker

Das bedeutet, dass – rein mathematisch betrachtet – davon auszugehen ist, dass der 5409. Sticker das letzte fehlende Motiv ist. Dabei wird allerdings davon ausgegangen, dass alle Sticker genau gleichhäufig produziert wurden und Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Lamine Yamal genauso oft vorkommen wie die Ergänzungsspieler im Kader von Curaçao.

Kosten der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe: (5409 – 6) / 7

=. 771,86 Tütchen x 1,50 € + 2,00 €

= 1159,79 €

Zieht man die sechs Bildchen ab, die zu Beginn einem Heft beiliegen, benötigt es also genau 772 weitere Tütchen, bis das Album voll ist. Das macht für ein volles Heft genau 1158 Euro beziehungsweise 1160 Euro inklusive Album. Eine enorme Summe für jeden Sammler.

Tauschen reduziert die Kosten für Panini-Sticker

Gleichzeitig reduziert das Tauschen von doppelten Stickern untereinander natürlich massiv diese Kosten. Harper ging in seinen Überlegungen davon aus, dass man rund 30 Prozent weniger Tütchen kaufen müsse, wenn man zu zweit sammelt – und sogar bis zu zwei Drittel weniger in einer Gruppe von zehn Sammlern. Auch das Nachbestellen einzelner Bildchen direkt bei Panini (meist sind bis zu 50 Stück möglich) beendet die mühevolle Suche nach den letzten Fehlenden natürlich schneller. Mit effektivem Sammeln und Tauschen lassen sich die Kosten dadurch auf schätzungsweise 500 bis 700 Euro senken – je nach Tausch-Erfolg.

In Modena (Italien) werden die Panini-Sticker bis heute hergestellt – wie hier bei der WM 2010. WITTERS In Modena (Italien) werden die Panini-Sticker bis heute hergestellt – wie hier bei der WM 2010.

Fakt bleibt jedoch: Teuer wird es so oder so. Zwischen dem extremen Glücksfall von keinem einzigen Doppelten (212 Euro) über das geduldige Warten auf den wahrscheinlich letzten fehlenden Sticker (1160 Euro) bis hin zu noch kostspieligeren Varianten durch unwahrscheinlich viele Doppelte ist nahezu alles drin. Eine kostenlose Alternative bietet Panini übrigens auch an. Wie schon bei vergangenen Turnieren soll es auch für die WM 2026 ein digitales Sammelalbum als App für Android und iOS geben – für all diejenigen, die nicht bereit sind, mindestens ein paar Hundert Euro für physische Sticker auszugeben.