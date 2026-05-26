Kurz vor der WM: Messi bittet um Auswechslung – Klub reagiert schnell

Aufatmen in Argentinien: Starspieler Lionel Messi hat sich drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM nicht schwerer verletzt. Wie sein Klub Inter Miami mitteilte, deutet eine vorläufige Diagnose auf eine Überlastung der linken Oberschenkelmuskulatur hin. Der Zeitplan der Rückkehr des 38-Jährigen hänge vom klinischen und funktionellen Fortschritt ab.

Die argentinische Zeitung „La Nación“ und andere Medien hatten zuvor berichtet, der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner müsse sich etwa zehn Tage lang erholen.

„Er war wirklich erschöpft“

Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung gebeten. Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel. „Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen“, hatte Miamis argentinischer Trainer Guillermo Hoyos die Auswechslung bereits heruntergespielt.

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Das erste WM-Spiel des Titelverteidigers findet am 16. Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Argentinien hat seinen WM-Kader noch nicht bekanntgegeben, auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert. (dpa/sil)