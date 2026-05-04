Wo Hamburg stärker wird – Die neuen Trainingsstätten für eine ganze Stadt

Es ist früher Abend in Hamburg. Auf einer modernisierten Anlage trainieren Kinder, wenige Meter weiter bereitet sich eine Vereinsmannschaft auf das nächste Spiel vor, während auf der Bahn daneben eine Athletin ihre Runden dreht. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Ziele – und doch derselbe Ort. Was hier wie Alltag wirkt, zeigt, worum es bei den Olympischen und Paralympischen Spielen geht: nicht nur um große Wettkämpfe, sondern um das, was bleibt.

Der eigentliche Mehrwert entsteht nicht allein in den Arenen, sondern dort, wo Sport täglich stattfindet – in Schul-, Vereins- und Breitensportstätten. Genau hier setzt das Hamburger Konzept an. Statt neue Anlagen ausschließlich für ein Großereignis zu errichten, wird auf bestehende Infrastruktur gesetzt: Sportplätze, Hallen und Anlagen werden modernisiert, erweitert und in ein stadtweites Netzwerk eingebunden. So entsteht eine Infrastruktur, die nicht nur den Spitzensport unterstützt, sondern vor allem den Alltag verbessert – in allen Bezirken und für alle Generationen.

Neuland Concerts GmbH

Ein anschauliches Beispiel liefert das Olympische Dorf in Bahrenfeld. Dort werden Trainingsflächen nicht isoliert geplant, sondern direkt in ein neues Stadtquartier integriert. Sporthallen von Schulen, Hochschulanlagen und neue Gebäude werden so konzipiert, dass sie sowohl während der Spiele als auch danach genutzt werden können. Rund 25.000 Quadratmeter Sport- und Trainingsflächen entstehen allein in diesem Bereich – Flächen, die dauerhaft bestehen bleiben und Teil des städtischen Lebens werden.

Auch darüber hinaus wird das Netz an Trainingsmöglichkeiten gestärkt. Bestehende Anlagen werden modernisiert, zusätzliche Flächen geschaffen und so entwickelt, dass sie Leistungs- und Breitensport gleichermaßen gerecht werden. Tennisanlagen erhalten neue Kapazitäten, große Sportanlagen werden erweitert, und selbst temporäre Elemente wie Sportböden oder Geräte werden nach den Spielen weiterverwendet und in Vereine oder Schulen integriert.

So entsteht ein zusammenhängendes System gut erreichbarer Sportorte, verteilt über die gesamte Stadt. Kurze Wege, moderne Ausstattung und bessere Verfügbarkeit machen Sport einfacher zugänglich und stärker im Alltag verankert. Im Olympischen Dorf verbindet ein „Sport-Loop“ die Bereiche zu einem durchgängigen Bewegungsraum.

Ein zentraler Bestandteil ist die Barrierefreiheit. Alle Trainingsstätten werden nach dem Prinzip „Design for All“ geplant, sodass sie für alle Menschen zugänglich sind – unabhängig von Alter oder körperlichen Voraussetzungen.

Am Ende bleiben nicht nur Medaillen. Es sind die Trainingsplätze, Hallen und Sportanlagen, die den Alltag nachhaltig verändern. Orte, an denen Kinder spielen, Vereine wachsen und Menschen zusammenkommen. Orte, an denen Bewegung selbstverständlich wird – und eine Stadt dauerhaft in Bewegung bleibt.

Politische Werbung:

Sponsor ist die Freie und Hansestadt Hamburg: Die Anzeige steht in Verbindung mit dem Bürgerschaftsreferendum am 31.05.2026 zur geplanten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ab 2036.

Vollständige Transparenzinformationen:

hamburg-activecity.de/olympia-transparenz